北捷隨機攻擊案 張文身亡不起訴

台北地檢署十五日舉行「一二一九專案張姓被告殺人等案件」偵結記者會，北市刑警大隊大隊長盧俊宏（圖）指出，經調閱逾三千支監視器比對後，發現張嫌犯案前後經過多次變裝。 （中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

台北地檢署十五日偵結去年十二月十九日發生於北捷台北車站及中山站周邊的隨機殺人案。因二十七歲凶嫌張文在犯案後已墜樓身亡，檢方依法予以不起訴處分。北檢強調，經全面調查，本案為張文個人單獨長期籌備策劃，並無其他共犯或組織涉入，屬「孤狼式」犯案。

檢警調查，張文於民國一一四年十二月十九日傍晚，先在台北車站地下通道投擲煙霧彈並持刀攻擊，隨後轉往捷運中山站外繼續犯案，最終在誠品南西店頂樓墜樓身亡。此事件共造成三人死亡、多人受傷，張文涉犯殺人、放火、恐嚇公眾及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，因其死亡，依刑事訴訟法規定處分不起訴。

為釐清犯案動機與背景，檢方進行了深入調查。張文自民國一一二年八月離職後長期失業，與家人關係疏離，社交貧乏，處於社會孤立狀態。調查發現，他自一一三年六月起，大量搜尋並反覆觀看「鄭捷」等隨機殺人案相關報導，瀏覽紀錄高達一千八百十筆，顯示其早有預謀並可能意圖模仿。有證人指出張文曾說過「想在死之前幹一票大的」等語。

在犯罪準備方面，檢警清查張文自一０九年以來，其資金來源僅為母親資助與個人過去薪資所得，總計新台幣一百九十八萬六千九百六十一元，並無不明資金注入。他用於購置犯罪工具的支出明確，包括花費四萬八千二百元透過露天拍賣購買軍用仿真煙霧彈，其餘如刀具、電動磨刀機、製作汽油彈材料、防毒面具、戰術背心等物品，則多透過蝦皮購物及露天拍賣平台取得，相關工具購置總計花費約三萬七千五百六十三元。警方發現，張文為避免留下實體跡證，多利用網購取得刀械，前後分六次購買了十三把刀。

檢方綜合多項證據判定張文為單獨作案。透過分析其Google雲端硬碟中的「攻擊計畫書」，該檔案自一一四年十月五日創建後至十二月十六日共編輯六十一次，存取權限僅其個人帳號，未與他人共用。調閱超過三千筆監視器畫面、YouBike及悠遊卡使用紀錄，均僅見張文單獨一人行動。其手機通聯紀錄與通訊軟體也未發現與他人有對話。

關於張文的死因，鑑定報告指出，其血液與尿液未檢出常見毒藥物反應，死亡方式可歸類為「自殺」。檢方根據其攻擊計畫書內容註明「中山百貨攻擊後即為計畫終結」、墜樓前將眼鏡等隨身物品整齊卸下於頂樓，以及現場無掙扎痕跡等跡證，認定其為計畫性自殺，並非逃脫失敗意外墜樓。

北檢表示，本案發生後，截至一一五年一月十四日，各地檢署共偵辦五十一件類似案件，目前均未發現與張文案有關連。（珍惜生命，自殺防治專線請打一九九五。）