北捷隨機攻擊案！王婉諭喊「別讓恐懼擴散」：是兇手目的更是模仿犯溫床

台北市日前發生隨機傷人案，時代力量黨主席王婉諭在臉書發文表示，事件至今，網路充斥著各式各樣的陰謀論，呼籲大家不要輕易傳播這些恐懼，因為台灣社會在此刻已經足夠受傷，承受不起對立與撕裂，更承受不起分化、猜忌、懷疑，「不要讓恐慌擴散，這不僅是兇手的目的，更是模仿犯的溫床」。

王婉諭指出，一開始，在滿滿的負面訊息中，她還是努力尋找能讓自己相信人性的光。包括北車星巴克的店員，在犯人點燃煙霧彈的那一刻拉下鐵門，保護了裡面驚慌失措的客人；誠品梯間的服飾店員，明明害怕得發抖，仍伸手把逃命的人拉進倉庫；目睹事發經過的日本記者，看到騎士倒下後毫不猶豫衝上前，用雙手按住傷口，「這些溫柔的行動，都是真實存在的」。

王婉諭說，但在光的背後，依然是巨大的悲傷。日本記者守護的那位機車騎士，最終宣告不治，他只是騎著機車，經過事發經過，卻在毫無抵抗的情況下，無辜的失去生命；充滿正義感的57歲余姓男子，在北車孤身對抗兇手，在兇手準備拿出汽油彈的時候出手攔阻，意外導致兇手的行李箱起火，阻止了可能更大的傷亡，卻犧牲了自己。

王婉諭提到，事發後，看到很多人在問「為什麼路人都沒有反應？」、「為什麼看到兇手拿刀走過去，沒有車要去撞他？」但在那一刻，人是沒有辦法反應過來的，因為從小到大，我們的生命經驗告訴我們，台灣社會很安全，我們習慣相信這片土地、相信身邊的陌生人，所以當危險突然出現在眼前時，只會愣住，這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱，更何況，當看到鮮血、看到絕對的暴力時，面對無法辨識的景象，身體一定會僵住。



王婉諭指出，事件至今，網路充斥著各式各樣的陰謀論，包括兇手不只一個、墜樓的只是替身、兇手有國籍疑雲、背後有集團操控、是恐怖攻擊，但警方今天已經證實，「兇手是一名孤狼，這不是組織攻擊，而是單獨、預謀的隨機傷人。所有的陰謀論，很可能都只是揣測」，呼籲大家不要輕易傳播這些恐懼，因為台灣社會在此刻已經足夠受傷，我們承受不起對立與撕裂，更承受不起分化、猜忌、懷疑。

王婉諭說，有人會問，既然兇嫌不是被授意、沒有被操控，為什麼他會不惜性命，做出這麼兇殘的事情？「這可能也是我一輩子都會問的問題」，隨機傷人的成因複雜，且兇手也已離世，我們或許永遠無法知道完整答案，但我們必須去了解他的生命史，試著找出可能的蛛絲馬跡，她看到受害者家屬跟行政院長卓榮泰說，「請找出家庭、社會、教育的原因，為什麼讓一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸」，這也是她曾想知道的答案。這不只是家屬的提問，也是整個社會的提問，政府應該著手調查、建構兇手的生命經驗，讓大家知道，「是什麼樣的過往，才鋪成了通往地獄的道路」。

王婉諭認為，或許兇嫌這麼做，是想要成為焦點、想要讓社會恐慌，想要證明自己的存在可以讓社會留下傷痕，「但越是如此，我們越不能讓恐懼得逞，不能讓下一個心懷扭曲的人，看見可以模仿的空間」，並呼籲媒體、使用社群媒體的民眾，不要放大恐慌、不要過度播放案發畫面，更不要讓情緒被帶著走，「不要讓恐慌擴散，這不僅是兇手的目的，更是模仿犯的溫床」。

