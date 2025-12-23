北捷隨機攻擊案 竟有7支監視器無法回溯

台北捷運忠孝新生站。(Canva)

台北捷運台北車站、中山站周邊19日發生重大隨機攻擊事件，外界質疑部分監視器疑似失靈。對此，台北捷運董事長趙紹廉22日受訪說明，案發當下所有監視器皆可正常即時顯示畫面，並無任何設備故障，但因其中一部主機磁碟區於事發前一晚受損，導致所屬7支監視器畫面無法回溯。





趙紹廉指出，案發B2層共有40餘支監視器，分別由4部主機控制，每部主機管理約7至12支監視器。其中3部主機的影像錄製與回放功能皆正常，僅有1部主機無法回溯，但仍能即時顯示畫面。凶嫌張文行經的路線上，仍有12支監視器可回溯影像，足以交叉比對行蹤，並未影響警方辦案。

趙紹廉強調，無法第一時間辨識嫌犯，主因在於張文當天多次更換衣著，且現場出現煙霧，增加影像判讀難度，而非監視器失效。他也否認延誤通報，指出當天下午5時39分，行控中心即已提供嫌犯特徵與影像截圖給捷運警察。





台北捷運公司也發布新聞稿說明，台北車站B2層設有4組NVR錄影主機，除1組回播功能異常外，其餘皆正常，透過交叉比對，各樓層凶嫌足跡無斷點。未來將每日檢視回播功能，並爭取擴編行控中心監看人力，避免類似情況再發生。





針對外界質疑資安與設備水準，北捷表示，後續將評估於重要車站導入監視器AI辨識技術，並強化即時通報機制，以提升整體安全應變能力。