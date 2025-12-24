北捷隨機攻擊案「5天71則模仿言論」 刑事局：8人落網2人收押

台北捷運台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件造成4死11傷慘劇。

台北捷運台北車站與中山商圈19日發生隨機殺人事件造成4死11傷慘劇，事發後部分網路社群與討論區出現不少類似模仿犯罪的文字，引發社會恐慌。對此，警政署刑事局強調一律從速偵辦，短短3天內各地警察機關已掌握71則相關訊息，並查獲8名犯嫌到案。

台北市隨機襲擊事件後，部分社群媒體、論壇與通訊軟體出現「模仿犯罪」恐嚇文字、暴力叫囂，甚至以「將對某地發動無攻擊」等語句，企圖製造社會動盪不安。刑事局指出，截至今（24日）12時指出，短短3天內，全國警方已掌握71則相關網路言論訊息，並查獲8名犯嫌到案，其中2人經法院裁定羈押，另有1名犯嫌於開庭遭檢方聲請羈押。

刑事局表示，社群平台、匿名論壇與通訊軟體並非「看不見、查不到」的灰色地帶，相關貼文、留言、轉傳內容即使刪除，均會留存相關紀錄與數位足跡；任何以玩笑、跟風、試探心態發布恐嚇、暴力或假訊息者，均可能引發社會恐慌、造成資源排擠，更可能觸犯相關刑責或行政罰。警方強調，仍將持續擴大清查，對於躲藏在螢幕後的違法者，一律追查到底。

為防止網路模仿效應擴散，已統籌全國各警察機關啟動網巡專案，針對疑似恐嚇、宣揚暴力、煽動攻擊或假訊息等內容，採取「即刻鎖定、迅速蒐證、嚴查究辦」等作為，並與檢察機關密切合作，依法偵查處理。刑事局呼籲，民眾除了別恣意散布不實言論外，也別轉傳或附和相關恐嚇與暴力內容，以免助長不安、放大效應。

刑事局進一步指出，若發現疑似恐嚇或危害公共安全之貼文、留言或訊息，請保留截圖、連結、帳號資訊及發文時間，立即撥打110或就近向警察機關報案，共同守護社會安全。刑事局也嚴正指出，凡藉由網路散布恐嚇、鼓吹或煽動暴力之行為，均屬嚴重危害公共安全，警方將以最高強度蒐證、溯源並依法究辦，絕不寬貸。

