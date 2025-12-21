北捷隨機攻擊案 Joeman 8年前煙霧彈開箱片遭翻出

Joeman過去曾拍攝YouTube影片開箱過煙霧彈。（東森超視提供）

台北捷運台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文先是在公共場所丟擲煙霧彈製造混亂，隨後持長刀隨機砍人，造成4死11傷的重大傷亡，引發社會高度震驚。由於嫌犯利用煙霧彈製造恐慌，外界也關注此類物品是否過於容易取得，公共安全疑慮隨之浮上檯面。百萬YouTuber Joeman曾於2017年拍攝開箱煙霧彈的影片，也被網友挖出。

事件曝光後，不少網友回憶起Joeman曾於2017年拍攝開箱影片，上傳標題為「超狂！用煙霧彈拍出動作電影？LT40煙霧彈開箱！」的影片。然而，該影片目前已無法在其YouTube頻道中搜尋到，疑似已被下架。

針對外界一度質疑，嫌犯張文所使用的的M18煙霧彈，是否為軍用品煙霧彈？軍方隨後出面澄清，該煙霧彈並非軍用裝備，軍用品通常外觀會清楚標示中文說明，嫌犯使用的煙霧彈疑似為塑膠桶身，與軍用款式不同，較可能是市面上供生存遊戲使用的商品。

警方也從嫌犯張文的平板瀏覽紀錄發現，其曾搜尋過爆裂物、生存遊戲等網頁。目前在多個網購平台仍可查詢到外觀相似的煙霧彈商品，單顆價格約落在650元至900元不等。事件也引發社會各界討論，質疑此類物品在一般通路即可輕易入手，恐存在管理漏洞，認為相關單位應重新檢視相關物品是否需要納入更嚴格的管制。

