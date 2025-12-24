北捷隨機攻擊理賠出爐 旅客每人最高賠500萬

台北市日前發生捷運系統與中山商圈隨機攻擊事件，造成多名民眾傷亡，也使公共場所相關保險理賠機制成為關注焦點。依現行制度，捷運旅客於營運範圍內遭遇意外事故時，身體傷亡每人最高可獲新台幣500萬元理賠，而單一事故整體傷亡賠償金額則有2.5億元上限，相關理賠將依保險契約條款辦理。

台北捷運公司已為旅客投保「大眾捷運系統旅客運送責任保險」，並由多家產險公司以共保方式承保。凡乘客於捷運車站、月台或列車等營運範圍內，因第三人故意或過失行為，導致死亡、受傷或財物損失，北捷即須依法對受害人或其請求權人負起賠償責任，後續由承保產險公司依約進行理賠。

金管會表示，依捷運旅客運送責任保險的共保條約內容，旅客因本次事件造成體傷或死亡者，每人最高賠償500萬元；若屬同一事故所致之多數傷亡，整體理賠金額上限為2.5億元。契約中亦設有多項慰問性給付，包括就診或住院醫療慰問金每人最高5萬元、死亡慰問金最高10萬元，以及每一意外事故慰問金最高30萬元，實際給付項目與金額，依個案情形及保單條款認定。

至於事件延伸至商圈與營業場所部分，金管會解釋，商家多依法投保公共意外責任保險，但該類保險屬於「責任保險」，是否啟動理賠，須以被保險人依法應負賠償責任為前提。以本次事件中的誠品南西商場為例，雖已投保公共意外責任保險，但是否構成商家責任，仍有待釐清事實，並須經外部專家進行鑑定後，才能進一步認定是否符合理賠條件。

金管會補充，公共意外責任保險主要承保範圍，是公共場所管理者或活動主辦單位，因營業行為或相關設施設備發生意外事故，致第三人遭受體傷、死亡或財物損失時，依法應負的賠償責任；若未構成法律責任，保險理賠即不會自動啟動，與一般人對「有保險就一定理賠」的認知有所不同。

據瞭解，目前相關保險公司已啟動關懷與理賠前置作業，後續待捷運公司與相關單位提供必要資料後，將依契約內容加速處理。金管會強調，將持續關注案件進度，確保受害者權益獲得妥善保障。

