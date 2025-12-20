北捷隨機攻擊釀4死 林岱樺表達哀悼 暫停今明競選活動

北捷19日發生嚴重隨機攻擊事件，釀4死5傷，有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委林岱樺19日深夜宣布，將暫停20日、21日競選活動。（本報資料照片）

北捷19日發生嚴重隨機攻擊事件，釀4死5傷，有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委林岱樺19日深夜宣布，將暫停20日、21日競選活動，與國人共同慰撫傷者、哀悼不幸往生同胞，也祈願市民平安。

林岱樺表示，針對北捷發生的隨機攻擊事件，她感到無比心痛，也向無辜傷亡的同胞與家屬，致上最深的哀悼與慰問。同時，她在第一時間，立刻針對城市安全防衛機制，提出相關對策。

林岱樺指出，此時此刻，社會需要的是安靜、陪伴與安全感，避免喧鬧的政治活動。因此，她決定暫停20日、21日的競選活動，與國人共同慰撫傷者、哀悼不幸往生同胞，並沉澱思考社會安全機制的彌補。政治活動暫停，關懷不能停，祈願每一位城市的主人，都能安全、安心生活。

【看原文連結】