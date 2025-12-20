北捷隨機攻擊釀4死！網整理逃生重點：捷運閘門亮紅叉別進站

27歲男子張文19日下午在北捷台北車站地下街丟擲多枚煙霧彈製造混亂，隨後持刀刺殺。圖／資料照片

27歲男子張文19日下午在北捷台北車站地下街丟擲多枚煙霧彈製造混亂，隨後持刀刺殺一名男子後逃離現場，再轉往捷運中山站商圈進行無差別砍殺，甚至闖入誠品南西店企圖造成更大傷亡，最終釀成4死多傷的重大治安事件，震驚社會。

事發後，不少目擊民眾仍心有餘悸，相關討論在社群平台持續延燒。有網友在Threads分享逃生與自保觀念，提醒大眾在突發暴力事件中如何提高存活機率，引發大量轉傳。

其中一名自稱捷運相關人員的網友指出，若民眾看到捷運閘門顯示紅色「❌」，並非代表站內人潮過多，而是「通常代表有緊急狀況，請不要進站」。他解釋，閘門全開的目的，是為了讓站內民眾能「快速疏散逃生，不是讓人不刷票進站」，並直言：「這種情況下就算進站也搭不到車，嚴重時甚至可能直接遇險。」

另有從事人身安全相關工作的網友，也整理出多項實用原則供民眾參考。他強調，第一時間若遠遠發現歹徒，「能跑就跑，同時大聲喊『快跑！殺人了！』」，粗暴但直接的警示，有助於讓周遭民眾迅速脫離愣住狀態、分散逃竄，反而降低被鎖定的風險。

在逃生路線選擇上，該網友建議「盡量往戶外空曠處撤離」，避免從室外進入百貨、商店等狹窄密閉空間，因為人潮密集、歹徒移動成本低，反而成為高風險區域。

若不幸在室內與歹徒近距離遭遇，原PO也提醒應善用隨身物品自保，「背包揹到胸前可保護要害，也能當盾牌；摺疊傘打開可遮蔽視線，長傘則能作為防禦工具。」此外，推倒貨架、招牌阻擋歹徒行進，都是爭取逃生時間的方式，「重點不是打贏，而是提高對方攻擊你的成本」，並建議民眾可考慮隨身攜帶水柱型辣椒水，並養成放在隨手可取位置的習慣，同時注意保存期限，避免緊急時失效。

另名網友補充表示，雖然警方不希望社會過度恐慌，但在無處可逃的情況下，「將背包護在胸前，確實是能降低致命傷害的方式之一」，呼籲大家平時多留意相關安全觀念。

