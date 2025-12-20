北捷隨機攻擊釀4死！高雄小港森林公園附近疑被丟煙霧彈 警方調查中

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台北捷運商圈爆發恐怖攻擊釀4死，引發民眾恐慌，高雄市小港森林公園旁營口路今天凌晨疑似被人丟擲煙霧彈，造成營口路一帶煙霧瀰漫，全案警方調查中。

台北捷運商圈爆發恐怖攻擊事件，目前已知4人死亡、多人受傷，有人網路PO文稱與北捷嫌犯張文是「一個組織」，揚言下一個目標是「高雄車站」，引發高雄警方重視，漏夜加強巡邏，並追查網路IP位址，將查緝網路留言恐嚇的嫌疑人。

小港區森林公園旁營口路今天凌晨煙霧迷漫，民眾騎車經過聞到塑膠味報案，有民眾沿路拍下營口路煙霧瀰漫畫面，網路留言小港晚上被放陷阱了。

警消據報到場處理，確認並非火警，也排除氣體外洩，於戶外空地發現煙霧彈的煙，疑似遭人丟擲煙霧彈，但未發現丟擲的人，全案警方調查中。

