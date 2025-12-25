北捷隨機攻擊釀4死11傷！「像被迫重看槍戰電影」創傷不只留在現場…心理師教4方法穩定內心





台北車站與中山站商圈週五(12/19)發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，目前還有2人在加護病房急救中。這起突如其來的暴力事件，發生在通勤人潮最密集的時段，不少民眾親眼目睹或近距離經歷過程，捷運站內一度陷入混亂。

儘管嫌犯已身亡，政府也立即啟動緊急應變機制，加強警力與安全維護，但事件帶來的衝擊，顯然不只停留在現場。

衛福部提醒，突發且具暴力性的公共安全事件，往往會引發民眾緊張、不安、恐慌，甚至反覆回想事件畫面、出現失眠或心悸等壓力反應，這些都屬於常見的心理反應，不必過度自責或壓抑。呼籲民眾可掌握「安、靜、能、繫、望」五字訣，循序照顧自己的心理健康。

「有些人身體沒有受傷，卻已經形成心理創傷。」心理師林靜君表示，在重大公共安全事件中，即使不是直接受害者，只要親身經歷、目睹，甚至透過影像與大量訊息反覆接觸，都可能對心理造成深層影響。

身心症狀超過一個月恐罹PTSD

當人感受到生命安全受到威脅，驚恐、無助與恐懼感會在內在留下痕跡，這正是心理創傷形成的起點。

林靜君進一步指出，重大意外或暴力事件後的短期內，部分人可能出現「急性壓力症」。症狀不只表現在憂鬱、憤怒、恐懼等強烈情緒，也可能影響人際關係，變得不想出門、逃避社交，或反覆回想事件畫面。 身體層面則可能出現失眠、惡夢、肌肉緊繃、噁心、腹瀉等狀況，讓生活品質明顯下降。若這些狀態持續超過一個月，未獲得適當協助，便可能發展為「創傷後壓力症候群」（PTSD）。

林靜君形容，自己聽過對創傷經驗最傳神的比喻是：「就像一次又一次被迫重看槍戰電影。」不同的是，對當事人而言，那些槍藥彈火是真實的，而心理創傷正是如此，讓原本熟悉的日常，變得危險而不可預測。

理解、支持與安撫，勿要求「趕快走出來」

相較於外顯的傷口，心理創傷往往不容易被察覺，卻長時間折磨身心。林靜君說，正如身體受傷需要治療，重大壓力事件發生後的第一時間，也需要「心理救護」，讓當事人獲得足夠的理解、支持與安撫，而不是被要求「快點走出來」。

常有人問「能不能去收驚？」林靜君的答案是「當然可以！」無論是到廟宇、教堂，或透過任何能帶來安心感的儀式與信仰，只要能安撫情緒、讓人感到被接住，都值得嘗試。

但除此之外，也不要害怕尋求專業協助，直接前往精神科、心理諮商所，先穩定身心、建立復原力，仍是最安全有效的方式。

三個方法自我照顧，別用孤單鎖住自己

林靜君提供三個自我照顧的方法：

第一，找一個值得信賴的人，把內在感受說出來，「不要用孤單把自己鎖住。」如果真的找不到人傾訴，也可以在安靜的地方，把感受寫下來，讓情緒有出口。

第二，重大壓力容易讓人陷入「身心分離」狀態，因此要聚焦在自己身心。想抽離恐懼時，可以刻意對自己說：「我現在聽到什麼」、「我現在看到什麼」，或在走路時專注感受腳與地面接觸的感覺，用具體的感官經驗，把自己拉回「此時此刻」。

第三，不要企圖用酒精、非法藥物來麻痺感覺，麻痺的效果短暫，但引起的副作用更大。

第四，若出現任何想傷害自己的想法，不要遲疑，請立刻就醫。

而臺北市政府衛生局也呼籲，人心惶惶之際，大家可以做五件事安定對方、也穩住自己：

一、先安住內心 二、停止傳播 三、安心生活行動指引 四、彼此關心 五、適時尋求協助

民眾可撥打社區心衛中心24小時服務專線：(02)3393-7885(請幫幫我) ；或衛福部安心專線「1925」尋求免費心理諮商與情緒支持。

衛生局整合並強化多項線上心理諮詢資源，提供民眾隨時可使用、保密安全的心理支持平台。若持續出現情緒困擾難以排除，建議尋求精神醫療和心理機構的專業服務。

