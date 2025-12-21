北捷隨機攻擊釀4死11傷「張文父母要變賣家產賠償？」律師解析關鍵

台北捷運及中山商圈日前發生一起隨機攻擊事件，27歲男子張文持刀攻擊路人，造成4死11傷，事後張文墜樓身亡。（圖／攝影鄒保祥）

台北捷運及中山商圈日前發生一起隨機攻擊事件，27歲男子張文持刀攻擊路人，造成4死11傷，事後張文墜樓身亡。案件震驚社會，也引發外界對於「加害者家屬是否須為其行為負責」的討論。

對此，律師顏紘頤在社群平台 Threads 發文指出，有網友詢問「張文的父母是否需要變賣家產，賠償給受害者家屬？」多數人直覺認為「罪不及家人」，因此答案是否定的，但顏紘頤強調，這樣的理解「並不完全正確」。

顏紘頤說明，依我國現行繼承法制，採取的是「概括繼承、有限責任」的限定繼承制度。也就是說，繼承人原則上必須承受被繼承人生前所負的一切權利與義務，包括侵權行為所產生的損害賠償責任。

不過顏紘頤也指出，法律同時賦予繼承人「限定繼承」或「拋棄繼承」的權利，只要依法行使，就能避免以自身固有財產承擔超過遺產範圍的賠償責任。

顏紘頤進一步分析，從目前新聞資訊判斷，張文應無明顯的積極遺產可供清償，因此即便其父母依法成為繼承人，若選擇拋棄繼承，或依法主張限定繼承，原則上「不需要變賣自身家產」來賠償被害者。

顏紘頤也補充，只有在「未拋棄繼承，且又喪失主張限定繼承的法定事由」時，繼承人才可能面臨必須以自身財產清償債務的情形，但實務上並不常見。

在此情況下，顏紘頤坦言，受害者家屬除了各項撫卹與救助外，實際可獲得的多半僅剩「犯罪被害補償金」，目前上限為新台幣180萬元，「很無奈，也很現實」。他也提到，過去三峽重大車禍案中，被害者家屬所面臨的法律現實亦相當類似。

最後顏紘頤提醒，面對突發且難以預測的風險，民眾能做的因應之道，仍是透過保險機制分散風險，尤其是意外險與相關保障，才能在不幸發生時，為自己與家人多留一道防線。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



