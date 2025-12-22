北捷隨機攻擊釀4死11傷 衛福部：3個月內研議「社會孤立」納入社安網

北捷北車、中山站19日晚間發生隨機攻擊，釀4死11傷。立院內政委員會緊急召開專報，衛生福利部次長呂建德承諾將研議把「社會孤立」納入社安網。游騰傑攝



台北捷運台北車站及中山站19日晚間發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人的重大案件，包括嫌犯張文在內，共造成4死11傷。立法院內政委員會為此臨時變更議程召開專報會議。會中有立委關切「預防大於治療」，詢問政府將如何強化社會安全網。對此，衛福部次長呂建德今（22）日表示，將於三個月內研議是否把「社會孤立」納入社會安全網。

內政委員會原訂22日安排考察行程，黃建賓為此因應「1219北市隨機襲擊事件」，緊急調整議程，改邀內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

廣告 廣告

民眾黨立委麥玉珍在會中指出，政府應落實「預防大於治療」原則，並詢問衛福部將如何強化社安網。呂建德回應，將研議未來社安網是否納入「社會孤立」相關指標，並預計在三個月內提出報告。

呂建德進一步說明，此案屬於高度突發、非典型事件，事前缺乏可辨識或可通報的前期訊號，使得現行制度難以提前介入。這類案件多涉及社會孤立或不願求助者，在犯前並未呈現典型通報指標。未來將釐清事件背後的風險因子，作為檢討與精進制度的重要依據。

根據衛福部的書面報告指出，根據國際經驗顯示，成年後突發重大暴力行為者，其風險多與成人精神健康惡化、重大生活壓力及「社會孤立」有關，強化社會安全網計畫將持續加強成人期心理健康支持、危機辨識及跨網絡即時介入機制，透過專業人力與資源投入、深化跨網絡合作，持續精進服務銜接與風險管理能力，以前端預防、中段支持與後端介入之整合運作，提升家庭與社區之支持與韌性。

更多太報報導

台鐵接「炸彈恐嚇」預告今下午引爆 北中南捷運共構車站全面警備

北捷傷患有愛滋感染者 石崇良：「個位數」民眾有血液暴露風險、已轉介就醫

新北蘆洲捷運站驚傳「我有槍」事件 嫌犯攻擊警員遭羈押