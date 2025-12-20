北捷隨機攻擊釀4死11傷！長髮哥發文「悲傷到不行」

昨（19）日，捷運台北車站與中山站外發生隨機攻擊事件，嫌犯張文拋擲煙霧彈後持刀攻擊路人，造成4人死亡、11人受傷，震驚全台。此事件也讓人聯想起去年5月台中捷運的隨機砍人案，27歲的「長髮哥」許瑞顯在車廂內成功壓制嫌犯。他最新發文中，表示自己得知隨機攻擊事件後「悲傷到不行」。

中捷長髮哥。（圖/報系資料照）

北捷事件發生後，中捷長髮哥於社群平台發文，透露內心的沉痛與無力感。他表示，事件發生後，許多網友關心他的心理狀態，讓他十分感動，但也坦言：「我很努力的忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行，對太多東西感到難過，無力陳述。」他還提到，自己在健身房努力平復情緒，希望早點回家安靜下來。

許多網友在看到他的文章後，紛紛留言鼓勵，感謝他在台中捷運事件中的英勇表現，並希望他能夠好好照顧自己。一些人建議他暫時遠離新聞和社群媒體，避免再次受到創傷影響，也有網友感慨：「上次你已經救了不少人，不是每一次危機都會有英雄出來拯救。」

目前，警方已確認嫌犯張文曾有多次犯罪紀錄，包括縱火等行為，並早已被列為通緝犯。根據調查，張文犯案後在逃離現場時墜樓身亡，案件的動機仍在進一步調查中。

