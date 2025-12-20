北捷隨機攻擊闖誠品南西！店員冷靜導引避難 獲民眾感謝

昨（19）日晚間，台北市鬧區發生一起無差別攻擊事件，一名27歲男子張文於北捷台北車站犯案後，隨即轉往中山商圈，並持長刀闖入誠品生活南西店，引發現場民眾恐慌逃竄，造成多起傷亡。事件發生當下，百貨內一度傳出尖叫聲與奔跑聲，部分民眾因來不及撤離，只能就近躲進櫃位倉庫、餐廳後場或更衣室避難，場面相當混亂。

多名目擊者事後回憶，兇嫌自一樓一路往上移動，從一樓至四樓皆有民眾倉皇逃生，有人腿軟跌倒，也有人當場落淚，直言當下「以為自己可能會死」，所幸在第一時間，誠品南西館內的樓管、櫃位人員與餐飲店員迅速反應，大聲提醒顧客撤離方向，並引導民眾往安全區域集中避難，同時安撫情緒，避免推擠與二次傷害。

誠品透過官方社群網頁發文公布將休館一天，不少網友在貼文下留言感謝昨晚誠品南西店員工的應對。（摘自誠品生活臉書粉專）

事件過後，誠品生活於今（20）日透過官方臉書粉專發文表示，感謝誠品生活南西全館夥伴與同仁，在突發事件發生時全力配合導引疏散與緊急避難，並主動安撫顧客、協助民眾。誠品也宣布，誠品生活南西於今日暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，整理心情後再重新出發。

貼文曝光後，引發大量網友湧入留言，分享自身經歷並向第一線人員致謝，有民眾特別點名感謝五樓書店店員在混亂中冷靜引導避難，也有人表示，二樓餐廳店員第一時間開門收留她與孩子，六樓餐廳事後仍主動致電關心狀況。另有網友回憶，服飾與飾品櫃位的店員即時分享兇嫌動線資訊，協助民眾判斷是否移動，並不斷安撫情緒。

不少留言指出，當下看到的「英雄」並非高調行為，而是那些默默站在前方、守住門口、帶領大家進入倉庫或更衣室的工作人員。

有網友寫道，臨危不亂還能顧及顧客安全的反應，讓人由衷感謝。也有人表示，隨著Threads與社群平台上越來越多目擊分享，才發現從書店、餐廳、櫃位到樓管，幾乎整棟館內都在第一時間協助民眾避難，展現高度默契。

