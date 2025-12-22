北捷隨機攻擊阿沁很痛心所以要記得愛 金泰亨是真的嗎有嚇到

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】聖誕節前夕，金曲製作人阿沁發起「記得愛聖誕公益活動」，集結火焰創造教育集團 、GIFTBACK執行長林其平、紅心字會秘書長李顯文，共同「記得愛」。記者會上，受到韓系嚴格培訓，主打「陽光系×少女感」 的韓國女團L.C.G.勵齊女孩也宣佈團體回歸，發表全新單曲《C.A.T.》展現精湛唱跳；韓國勵齊女孩創辦人金泰汎及韓國傳奇男團 Click-B 主唱金泰亨更是跨海來台，驚喜現身，為勵齊女孩加油打氣，祝福他們新單曲大成功。

女團L.C.G.勵齊女孩，由成員可蕎、樂樂、惟婷、吉拿、Aaliy、莓米、牛牛、77、Mooni所組成。不僅長時間接受韓系嚴格培訓，展現舞台魅力與精湛唱跳之外，女團更是要求要肩負社會公益事務，經常投身公益演出，這回正式發行第11章錄音室正規單曲《C.A.T.》除了象徵團體回歸的重要里程碑，更要用熱情的歌舞為社會注入正能量，以實際行動號召年輕世代關注弱勢議題，傳遞愛與勇氣。

▲L.C.G.勵齊女孩宣佈發表全新單曲《C.A.T.》。（紅心字會提供）

談起台北發生嚴重隨機攻擊事件時，金泰亨也說，跟阿沁在吃飯，聽到這個消息我嚇了一跳，怎麼可能會發生這樣的事情，得知有人受傷、失去寶貴生命，我感覺很難過，我希望他們可以得到安慰，也希望受到傷害的朋友可以早日恢復。

阿沁表示，「記得愛」這項公益計畫，由火焰創造教育集團 、GiftBack、紅心字會共同主辦一系列的活動，除了有集結30位藝人錄製公益主題曲「城市聖誕星」舉辦「記得愛聖誕公益演唱會」之外，為弱勢家庭兒童營養餐飯、學童教育發聲；未來也將持續用音樂與藝術的力量，擴大公益行動，為社會創造更多正能量。阿沁也說，很多演藝圈的朋友，一聽到做公益就主動參與，像是楊婷婭就說要和我一起來主持公益演唱會，金志遙也帶著整個心動家族的藝人參與。

▲由火焰創造教育集團 、GiftBack、紅心字會共同主辦「記得愛聖誕公益演唱會」。（紅心字會提供）

紅心字會秘書長李顯文表示：「這個世界需要多一點愛！」在歲末年終的時候，用歌聲發揮愛心成為弱勢家庭、弱勢兒童的溫暖符號，讓他們在成長的道路上，三餐不挨餓，健康成長、安心上學。GIFTBACK執行長林其平也說，期望透過音樂、藝術與理念的分享，成為連結創作者與社會的橋樑，實際幫助這個世代、並關注更多弱勢族群的需求。

被問到日前宣告「退休」還會繼續唱歌嗎？阿沁也說，為了公益、教育，當然會。雖然淡出第一線演藝與商業製作工作，未來將全心投入「小未來音樂人」計畫，專注2–7歲幼兒音樂教育，並規劃成立國中、高中自學音樂班，致力打造更完整、面向未來的創作型教育體系。