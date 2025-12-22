北捷隨機攻擊陰影擴散！五月天、頑童開唱在即 盧秀燕宣布台中全城戒備

娛樂中心／蕭翰弦報導

五月天「回到那一天」臺中站新年快樂版演唱會。（圖／相信音樂提供）

2025年末為台中觀光與活動的高峰期，不僅有市府主辦的跨年晚會，更有五月天、頑童等多場重量級演唱會。受台北車站及北捷無差別攻擊事件影響，網上近期出現多起模仿言論，台中市長盧秀燕今（22）日對此嚴正表示，台中市已進入「全城戒備」狀態。精確盤點出全市96處一級維安據點，將投入最高密度的警備武裝與民間保全。

頑童MJ116「OGS」演唱會。（圖／本色音樂提供）

五月天25週年巡迴演唱會《#5525+1［回到那一天］台中站・新年快樂版》第一場將於本周末12月27日、12月28日，緊接著12月31日跨年，以及2026年1月1日、1月3日、1月4日登場，此外頑童MJ116 OGS演唱會，則於2026年1月31日及2月2日，同樣皆在台中洲際棒球場舉辦。

台中市長盧秀燕今（22）日對此嚴正表示，台中市已進入「全城戒備」狀態。精確盤點出全市 96 處一級維安據點。(圖／翻攝畫面)

盧秀燕今日出席活動受訪時指出，年末是台中觀光與活動的高峰期，除了市府主辦的跨年晚會，更有五月天、頑童等多場重量級演唱會。考量到取消活動牽連甚廣，市府決定維持原定計畫，但維安層級將大幅升級。為防堵任何攻擊縫隙，市府已將全市 96 處人群聚集的高風險區域列入重點布防。

除了調度現有警力極大化「見警率」外，盧秀燕更下達動員令，要求百貨商場保全在此期間「全員出勤」；同時，基層各里守望相助隊也將全面加入巡守戰線。市府亦要求商圈管委會與業者提出具體的安全應對方案，建構從中央到地方、從官方到民間「滴水不漏」的防護網。

