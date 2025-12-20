北捷隨機攻擊震撼全台！專家曝「3原則」教孩子自保

生活中心／杜子心報導



北捷台北車站、中山站昨（19日）驚傳連環砍人案，27歲男子張文先是丟煙霧彈製造混亂、接著持刀一路狂砍攻擊，最終在警方圍捕下墜樓身亡，包括他在內共造成4人身亡、多人受傷。該案引發全民恐慌，許多家長也很擔心小孩在回家途中遇到類似事情該如何面對，對此童伴心理治療所也提出「3原則」教孩童如何自保。





北捷隨機砍人案家長憂孩童安全 專家授「關鍵3步驟」：遇到不對立刻撤離

童伴心理治療所指出孩童看到有人有怪異行為應立即離開。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）

廣告 廣告

台北車站與捷運中山站19日發生攻擊事件，現場出現煙霧彈並造成多人死傷。對此，童伴心理治療所透過社群發出提醒，教導孩童如何面對類似事件，在教導上可讓孩子記住3個好記的原則：第一是「眼睛要亮」，在人多的地方不要只顧著滑手機，留意周遭聲音與氣味；第二是「不對就離」，看到怪異行為、聞到異味或聽到尖叫，不圍觀、立刻離開；第三是「跑、躲、說」，先跑離危險、找地方躲藏，再大聲求救或撥打110。

北捷隨機砍人案家長憂孩童安全 專家授「關鍵3步驟」：遇到不對立刻撤離

專家建議家長可與孩子事先約定「安全暗語」作為求助方式。（示意圖／取自Pexels）

此外，專家也建議，家長要和孩子事先約定求助方式，甚至設定專屬「安全暗語」，讓孩子知道，遇到危險時永遠有人能接住他。若事發當下家長在孩子旁邊，專家呼籲家長除了保護自己與小孩外，應該先穩住自己，再陪孩子理解事件，若孩子主動詢問，可簡單說明發生了壞事，但同時強調「有很多人正在保護大家」，並鼓勵孩子說出害怕與不安。





原文出處：北捷隨機砍人案家長憂孩童安全 專家授「關鍵3步驟」：遇到不對立刻撤離

更多民視新聞報導

遇上無差別攻擊怎因應？ 英國教戰「逃躲報」三字訣

北捷砍人案釀4死…邊荷律沉重發文吐心聲！

狂看手機恐傷害大腦？專家曝「手機失智症」警訊

