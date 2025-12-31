北捷隨機攻擊首件恐嚇言論「這是開始而已」 警高雄逮人檢建請從重量刑

北捷隨機攻擊事件後，林姓男子於網路上留言「這是開始而已」，遭警方拘提到案。（圖／翻攝畫面）

1219北捷隨機殺人事件當下，不少民眾都在網路上轉發事發當下影片，然而卻有一名40歲的林姓送貨員，見狀竟在下方留言表示，「爽！這是開始而已」、「你們賤民投得政府自己得扛傷害」等威脅用語，當場引發其他網友撻伐。由於該言論為張文隨機攻擊第一件恐嚇言論，檢警也相當重視，追查IP後鎖定高雄三民區的黎南涉嫌重大，29日將人拘提到案後對其聲押；不過台北地方法院裁定林男2萬元交保，並限制住居；北檢也在31日恐嚇公眾、以文字煽惑他人等罪起訴林男，建請從重量刑。

廣告 廣告

警方鎖定，臉書上暱稱「林巴達」的網友在張文隨機殺人案的貼文下方留言，「爽！這是開始而已」、「你們賤民投的政府自己得扛傷害」等威脅用語。警方認為該貼文涉及煽動性言詞，足已影響公共秩序與社會安定，立即展開調查，經蒐證分析資料後，鎖定一名住在高雄三民區的40歲林姓男子涉嫌重大，報請台北地檢署指揮偵辦後，29日持拘票在高雄市三民區將林男逮捕到案，並查扣其犯案用手機1支等相關證物。

林男被捕後也坦承犯行，表示自己因為博取他人關注才會張貼恐嚇留言。全案依涉犯刑法妨害秩序等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦，檢察官訊問後聲請羈押，台北地方法院審理後裁定改以新臺幣2萬元交保，並限制住居。

據統計12月19至30日，台北市警局自12月19日迄今共計受理86件。警方呼籲，言論自由伴隨責任，請勿在網路、社群媒體上散播煽動他人、製造對立或誤導的內容，任何散布恐嚇、暴力威脅或足以引發社會恐慌之言論，警方均將依法嚴查。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平險淪無主屍「生前為何不收養乾兒子？」 律師揭關鍵：很多人做不到

昔鬧翻曹西平！包偉銘聞噩耗頻問「是真的嗎」 雙方心結、破冰原因曝

曹西平遺囑寫「財產全留乾兒子」仍不保險 律師揭1招讓兄弟沒得拿