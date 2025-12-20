北捷隨機攻擊驚悚2小時 逃兵通緝犯跨區犯案墜樓亡

台北市 / 綜合報導

台北市熱鬧的捷運車站，發生恐怖隨機攻擊案，因為兵役問題遭到通緝的嫌犯張文，先在台北車站，投擲煙霧彈、還砍傷民眾，隨後又轉往捷運中山站附近的百貨公司，手持利器繼續行凶，造成多人受傷，大批警力展開圍捕時，張文從百貨公司的5樓墜落，送醫後宣告不治，短短兩個小時，連續攻擊無辜的民眾，造成4死9傷，警方還查出，張文行凶之前，曾經躲在旅館製作汽油彈，還接連在路邊停車場與租屋處縱火，懷疑他早有預謀。

在台北車站隨機攻擊民眾的嫌犯張文，在誠品南西店墜樓，已經沒有呼吸心跳，救護人員不斷按壓胸部，進行急救，但他傷勢嚴重送醫不治，另一頭的人行道也有民眾受傷倒地，救護人員趕到現場進行急救，傍晚5點多，台北車站正值下班時間發生隨機攻擊案，造成多人受傷送醫。

警方調查，嫌犯張文家住桃園楊梅，在台北市中正區公園路租房子，17日在大同區旅館製做汽油彈，昨(19)日下午3點多，他在中山區三個地點先後縱火，林森北路的停車場沒有才損，長安東路的巷弄內汽機車燒毀受損，傍晚回到租屋處縱火燒房子，回旅館補充彈藥後，傍晚5點24分，在台北車站捷運通道出口，拋擲多枚煙霧彈。

57歲余姓男子上前制止，被砍成重傷送醫死亡站務人員嗆傷，6點39分，張文來到捷運中山站，在百貨門口投擲煙霧彈，手持利器闖入店裡隨機砍人，晚間7點左右，大批警員前來圍捕，張文從百貨公司的5樓處墜落地面，送醫不治。

行政院長卓榮泰說：「蓄意的丟擲煙霧彈，而且手持長刀，對民眾做這種無選擇性的傷害，已經到他的住居所，進行搜索，如果進一步有狀況，會由警方來跟國人做充分說明。」

警方調查，受傷的民眾，包括捷運旅客逛街的民眾以及百貨公司保全，至於這起連續攻擊事件，嫌犯張文是獨自一人行動，還是有其他共犯，檢警正在擴大調查。

