北捷隨機攻擊驚悚2小時 逃兵通緝犯跨區犯案墜樓亡

台北市傍晚這起恐怖隨機攻擊案，嫌犯張文先在台北車站投擲煙霧彈、砍傷制止的民眾，隨後轉往捷運中山站附近的百貨公司，手持利器持續行凶，造成多人受傷，大批警力展開圍捕時，張文從百貨5樓墜落，送醫後宣告不治，這兩個小時，張文是怎麼行凶的，一起來還原現場。

在台北車站隨機攻擊民眾的嫌犯張文，在誠品南西店墜樓，已經沒有呼吸心跳，救護人員不斷按壓胸部，進行急救，但他傷勢嚴重送醫不治，另一頭的人行道也有民眾受傷倒地，救護人員趕到現場進行急救，傍晚5點多，台北車站正值下班時間發生隨機攻擊案，造成多人受傷送醫。

警方調查，5點24分嫌犯張文，在捷運通道出口與手扶梯，拋擲多枚煙霧彈，57歲余姓男子上前制止，被砍成重傷送醫死亡，6點39分，張文來到捷運中山站，在百貨門口投擲煙霧彈，手持利器闖入店裡隨機砍人，晚間7點左右，大批警員前來圍捕，張文從百貨公司的5樓處墜落地面，送醫不治。

行政院長卓榮泰說：「蓄意的丟擲煙霧彈，而且手持長刀，對民眾做這種無選擇性的傷害，已經到他的住居所，進行搜索，如果進一步有狀況，會由警方來跟國人做充分說明。」

警方調查，受傷的民眾，包括捷運旅客逛街的民眾以及百貨公司保全，至於這起連續攻擊事件，嫌犯張文是獨自一人行動，還是有其他共犯，檢警正在擴大調查。

