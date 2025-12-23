北捷隨機攻擊 張志豪：北車三大警察單位無線電通訊系統不同無法第一時間溝通

台北市議員張志豪今(23)指出，台北車站這麼大的站點，共有捷運警察、鐵路警察以及中正一分局三大警察單位負責，各單位無線電通訊都是用不同系統，要追查逃犯的時候，無法第一時間溝通。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市發生1219無差別攻擊事件，台北市議員張志豪今(23)指出，台北車站這麼大的站點，共有捷運警察、鐵路警察以及中正一分局三大警察單位負責，各單位無線電通訊都是用不同系統，要追查逃犯的時候，無法第一時間溝通。

張志豪表示，就算溝通時使用行動電話，訊號不好時也難以聯繫，認為這個問題令人感到匪夷所思。他說，如何整合三單位系統，讓警員可以立即有橫向溝通，趕快鎖定犯人位置，彼此通報資訊，是目前北市府或是中央單位警政署應該嚴肅並盡快改進的問題。

