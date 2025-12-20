北捷隨機攻擊！李燕表態「反對廢死」 痛心為無辜生命發聲

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北捷運昨(19日)傍晚發生隨機攻擊，27歲逃兵通緝犯張文，在台北車站外投擲多枚煙霧彈後逃逸，轉往中山站誠品南西商場持刀隨機攻擊民眾，最終釀成4死悲劇。多名藝人接連發聲，李燕更是沉痛表示「心真的很痛，也很憤怒」，並明確宣示立場「反對廢死」，強調法律必須站在無辜者這一邊，言論引發關注。

李燕公開表態「反對廢死」，也痛心為北捷隨機攻擊事件中的無辜生命發聲。(組合照，翻攝自臉書、記者邱奕欽攝)

台北捷運昨晚發生重大隨機攻擊事件，李燕筆觸難掩哀傷為無辜逝去的生命祈禱，也為承受巨大傷痛的家屬祈禱，希望他們能「被接住、被安放」。李燕認為，暴力一次又一次發生，社會早已出現求救訊號，卻總是來不及被接住，悲劇才不斷重演，因此格外令人憤怒。

有感隨機攻擊事件，李燕坦率表態「反對廢死」，她為此強調這並非出於仇恨，而是因為「沒有一個人可以任意奪走他人的性命！」她直言，當有人選擇奪命，社會不能只剩同情與嘆息，法律也必須給受害者與家屬最正義的公道，並呼籲制度醒來，讓正義不再退讓。

