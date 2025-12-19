北捷隨機攻擊！誠品南西今晚停業：全館人員已撤出

台北車站捷運M7今日下午5點半左右，發生一起隨機攻擊事件，逃兵通緝犯張嫌扔擲煙霧彈，並且隨機攻擊路人；隨後前往中山站外的誠品南西店繼續行兇，兇嫌最後墜樓身亡。誠品南西店稍早發布聲明，今晚停止營業，目前全館人員皆已撤出。

據了解，身穿黑衣的嫌犯，下午疑似自M7捐血中心外丟擲汽油彈及煙霧彈，導致一名57歲余姓男子傷重不治，並推著行李箱逃離現場；當時在北車的民眾見狀嚇得四散逃避。隨後他前往南京西路的大街上持刀攻擊路人，造成現場多人受傷。

廣告 廣告

誠品南西店對外宣布今晚停止營業，並發出聲明指出，「發生此突發事件，我們深感震驚與遺憾。第一時間即疏散民眾並同步配合警方清查樓層、調閱監視器等。目前全館人員皆已撤出，後續將積極配合警方調查釐清並加強警戒，共同維護現場安全。」至於明天是否停業，業者尚未確定。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

盧廣仲揭遭霸凌打到瘀青

翁立友見狗吠 悟出唱歌技巧

鄭亦真卸貨倒數 夫妻迎戰免睡店開張