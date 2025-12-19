北捷隨機攻擊3死！蔣萬安下令加強全市警戒

▲北捷、中山站發生隨機攻擊事件，台北市長蔣萬安下令加強全市維安。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 北捷板南線台北車站與中山站今（19）日下午尖峰時間驚傳隨機傷人事件，一名男子先是在北捷投擲煙霧彈，接著又跑到中山站隨機砍人，總計造3人死亡，嫌犯張文畏罪跳樓身亡。台北市長蔣萬安今日下令即刻成立「1219 台北市緊急維安應變專案小組」，並要求警察局全面提升維安，針對台北車站、捷運站、商圈及人潮聚集處提高見警率並加強巡邏。

蔣萬安晚間前往醫院探視傷者後再度回到北捷M7出口受訪表示，即刻成立「1219 台北市緊急維安應變專案小組」，由市長親自主持，整合各局處資訊。

蔣萬安表示，已要求警察局全面提升維安，針對台北車站、捷運站、商圈及人潮聚集處提高見警率並加強巡邏。捷運站每日增派 70 名警力，並向內政部警政署申請支援 85 名保安警力大型活動，針對後續大型活動將以高標準強化戒備。

蔣萬安說，嫌犯在逮捕過程中畏罪跳樓，已確認死亡。嫌犯為 87 年次，身分為逃兵通緝犯，且過去曾擔任過保全人員。針對犯案工具，蔣萬安表示，嫌犯攜帶汽油彈、煙霧彈及疑似長刀的利器，相關來源仍由警方徹夜調查中。

