北捷隨機攻擊4死！楊繡惠鄙夷嫌犯墜樓亡 怒嗆「應鞭屍以洩萬恨」

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北捷運昨(19日)傍晚發生重大隨機攻擊事件，27歲逃兵通緝犯張文，在台北車站外投擲多枚煙霧彈後逃逸，轉往中山站誠品南西商場持刀隨機攻擊民眾，造成57歲男子挺身制止卻不幸罹難，事件累計釀成4死震撼社會。對此，楊繡惠火大發聲直言「極度憤怒」，更痛批嫌犯行徑可惡。

楊繡惠在社群發文指出，看到這起隨機攻擊事件後，對公共安全深感不安，直言未來不論搭乘任何交通工具，都應比照「坐飛機一樣的規格」，進行驗身與違禁品檢查，強調「死者無辜」，情緒相當激動。

不僅如此，楊繡惠也在留言區持續怒斥嫌犯「太可惡」，甚至鄙夷直言，「雖然那個人跳樓身亡！我覺得應該鞭屍以洩萬恨」。針對有網友感嘆：「這個社會病很久了...」她也直言不諱道：「是有病的人太多！」相關言論曝光後，引發網友熱烈討論。

