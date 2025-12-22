北捷隨機攻擊4死！葛仲珊揭「台美最大差異」被問防範無奈發聲了

記者徐珮華／台北報導

北捷台北車站、中山商圈19日爆發隨機攻擊事件，造成包括兇嫌張文在內共4死11傷。出身美國的饒舌歌手葛仲珊（Miss Ko）過去幾年定居美國，如今睽違9年推出新專輯《soul.food靈食》，今（22）日受訪談及此事，坦言事發地點「不是在很遙遠的地方」，因此感觸格外深刻，也替受害者感到難過。

葛仲珊談北捷隨機攻擊事件。（圖／Hit Fm聯播網提供）

美國不時傳出恐怖攻擊事件，談及美國與台灣差異，葛仲珊表示美國能合法擁槍，因此更容易發生大規模槍擊案，甚至有不少加害者將小孩視為主要攻擊目標。至於如何呼籲外界防範，她坦言即使事前能預想情境，但真正遇到時能否做出正確反應仍是未知數，「我覺得我沒辦法，你不知道在什麼狀況下會有什麼反應。」

回憶起過去幾年在美國的生活，葛仲珊透露新專輯誕生前歷經一段低潮期，因壓力過大罹患憂鬱症，不僅失去味覺，就連音樂人最重要的聽感也消失，所有音樂聽起來變得一模一樣。與憂鬱症共存2年後，她飼養愛犬「小潘」，生活才逐漸重回正軌。2019年12月某天上午，她吃下一顆荷包蛋，味覺竟然奇蹟似地恢復，也重新感受得到音樂，讓她瞬間爆哭。

葛仲珊打造《soul.food 靈食》餐車，用音樂食療人心。（圖／Hit Fm聯播網提供）

休養期間，葛仲珊靠著過去作品版稅維持生計，也嘗試走上一條不同的人生道路，在父母期盼下從事警察工作。她坦言當時擔心再次陷入憂鬱狀態，因此一度打算放棄歌手夢；不過如今不再為了創作而創作，對於作品放寬心態，也因此不再重回憂鬱狀態，「沒有對它有期待，這就是我的期待。」

葛仲珊整頓自我、重新感受音樂，《soul.food 靈食》是她生活中收集到一小片一小片的陪伴、簡單、自我對話、肯定，成為精神的營養成分，像糧食一般陪伴她度過低潮，「這張專輯裡每一首歌，都有一個我想給自己的力量。」它們保留著養分，未來若陷入黑暗，這張專輯會治癒她。

