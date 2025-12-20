北捷隨機攻擊4死！蔣萬安指「張文不是中國籍」：別再流傳不實訊息

記者楊士誼／台北報導

北捷台北車站、中山站19日發生無差別攻擊事件，遭通緝的27歲男子張文施放多枚煙霧彈並持刀攻擊民眾，目前包括張文在內已有4人死亡，另11人受傷。對於網路上流傳各種不實消息，引發社會恐慌，台北市長蔣萬安今（20）日表示，訊息統一由警方說明，不要再流傳不實訊息。他也強調，中央、地方一定共同合作確保民眾與城市的安全。

案發後網路流傳多項陰謀論，包括但不限於「兇嫌不只一人」、「犯嫌張文僅有單名，恐為中國人」等，引發社會恐慌與論戰，亦有輿論呼籲勿再傳播陰謀論擾亂社會。民進黨立委沈伯洋也呼籲，災難發生時，絕對不要過度恐慌以及傳遞未經證實的消息，此事是否由第五縱隊犯下等，交由政府判斷。

廣告 廣告

蔣萬安上午召開跨局處緊急應變小組會議，並在會後接受媒體訪問。對於網路流傳兇嫌張文具有中國籍，蔣萬安強調，根據警方回報「不是」，案件訊息統一由警方向大家說明，他也強調「不實訊息不要再流傳」。

另針對蔣宣布北市各大人潮聚集地與大型活動全副武裝、加強戒備，如演唱會等是否設置安檢門？蔣萬安回應，北捷全線將增加保全人力並加強巡邏，並結合捷運警察全副武裝巡檢，後續會研議此舉的可行性，北捷會評估。另張文是否畏罪跳樓？蔣萬安則說，警方的回報「就是畏罪墜樓」。

而外界質疑北市警方辦案不積極，蔣萬安僅表示，警方正召開記者會，會對案情部分做清楚說明。至於是否認為是恐怖攻擊？蔣萬安則說，根據各項資訊，目前認為是「計畫的攻擊事件」，案情方面警方會有統一說明，中央、地方一定共同合作，確保民眾與城市的安全。

更多三立新聞網報導

北捷攻擊4死！北市啟動補償措施 蔣萬安：捷運公司給亡者5百萬賠償金

北捷攻擊4死！蔣萬安宣布：人潮聚集地即刻「全副武裝」升級戒備

北市恐攻釀4死 蔣萬安公布「最新維安措施」：捷運站全面提升巡邏

北捷恐攻4死 綠北市議會黨團深切哀悼：支持並敦促蔣萬安強化公共安全

