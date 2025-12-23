北捷隨機攻擊4死！警力空窗挨批 石明謹揭警無線電缺點：地下無訊號

記者楊士誼／台北報導

石明謹表示，北市捷運警察與各區警局無線電產品不同，而一般員警用的系統進入地下後訊號完全不通，而捷運警察的系統可能因訊號死角或建築物關係而收不到訊號。（圖／翻攝畫面）

北捷台北車站、中山站日前發生隨機攻擊事件，造成包括兇嫌在內共四人死亡，外界質疑事發當下捷運警察警力空窗問題。前北市交通大隊警員、球評石明謹今（23）日在三立新聞「前進新台灣」節目指出，北市捷運警察與各區警局無線電產品不同，而一般員警用的系統進入地下後訊號完全不通，而捷運警察的系統可能因訊號死角或建築物關係而收不到訊號。

鍾年晃指出，捷運警察的無線電使用歐規產品，北市警局使用美規產品，石明謹也表示，因此無線電系統就是不一樣，且捷運警察的無線電是「直通」的，比如無線電發話，對方會收到；但警局的美規系統是發話後會打到發射塔，再分給全台北市的員警，系統跟傳遞的方式都不一樣，所以捷運警察的無線電也會有死角。他指出，如捷運警察上車後有時會因捷運隧道訊號死角而收不到訊號，或建築物、站體比較厚，也會收不到，但此種系統可以在地下連通。

石明謹接續指出，但地面上的系統一下到捷運站裡面是完全不通的。他表示，實務上就是如果警員要到地下街巡邏或處理案件，要先通報「我現在要下地下囉，有事情打LINE給我，不要懷疑就是這樣」。派出所的員警一下到地下街，大家就不知道對方發生什麼事情，「因為他跟自己的值班台是不能聯繫的」。

