北捷隨機攻擊4死 賴清德探視傷者：徹查嫌犯背景、動機與是否有共犯

總統賴清德今(20日)上午前往台大醫院探視北市隨機襲擊事件傷者，對不幸罹難的民眾，表達最深切的哀悼。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕總統賴清德今(20日)上午前往台大醫院，探視北市隨機襲擊事件傷者。賴清德對這起駭人的暴力攻擊事件中不幸罹難的民眾，表達最深切的哀悼，並向家屬致上慰問，同時感謝台大醫院、三軍總醫院等各大醫院全力投入搶救傷患。

賴清德也特別向事件中奮勇阻止歹徒進一步攻擊、保護周邊民眾的民眾表達感謝與敬意，總統表示，「你們展現了英勇的行為，令人欽佩。」同時已要求檢警調相關單位，針對嫌犯個人背景、犯案動機、是否有共犯，以及是否有人在背後指使，務必進行全面、深入、徹底的調查，並將真相向社會交代。

賴清德表示，政府將以此事件為鑑，未來在公共場所以及人流密集地區，將加強警力部署，並確保快打部隊在事件發生時能即時發揮功能，提升民眾安全保障。

台大醫院院長余忠仁也說明傷患狀況。他表示，昨晚共有2名傷患送抵台大醫院，其中1人到院前已死亡，死因為左胸穿刺傷，傷及左肺與左心房，造成大量內出血，經急救仍宣告不治。另1名傷患於晚間7時25分送達，為左頸部刀傷撕裂傷，經探查與手術處理後完成初步縫合，未傷及內部器官，目前在加護病房觀察，生命徵象穩定、意識清楚，僅略感疲憊，整體狀況無礙。

根據衛生福利部公布最新傷病患收治情形，27歲嫌犯張文昨在捷運台北車站及中山站犯下連續無差別攻擊事件，截至今上午6時25分，事件共造成15人送醫，包括嫌犯在內已有4人不治，其餘11人受傷，其中仍有6人留院治療，包含2人在加護病房觀察中。

