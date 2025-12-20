北捷隨機攻擊4死 青鳥竟喊「台灣人多遇幾次皮就會繃緊」 網全炸鍋

北捷19日傍晚發生嚴重隨機攻擊事件，嫌犯張文戴著防毒面具，分別在北捷台北車站丟煙霧彈及中山站誠品百貨南西商圈隨機傷人後，墜樓送醫不治。但有醫生竟在其臉書粉專批台灣人沒有危機意識，更表示「不過也好啦，多遇幾次，皮就會繃緊一點了，假如還活著的話」，引爆網友議論。

北捷19日傍晚發生嚴重隨機攻擊事件。

粉專「政客爽」19日在臉書發文分享一張外科醫生「Carro Tsai」在社群平台貼文的截圖，只見貼文內容寫著「說實在的台灣人真的承平太久，太沒有危機意識。看到兇手在馬路上丟煙霧彈，甚至拿刀出來衝向人群，一堆人還在圍觀指指點點，你以為在拍電影喔？今天假如人家拿出來的是自動步槍呢」？「Carro Tsai」最後強調「不過也好啦，多遇幾次，皮就會繃緊一點了，假如還活著的話」。

此話一出，引發網友不同意見，有的網友直接在「Carro Tsai」的貼文下方表示「需要有危機意識是真，但最後這句我覺得不妥」、「其實很難會有反應的，嚇都嚇傻了只能僵在那裡，這也是為什麼民防課程或是小橘書有其價值，理解但覺得最後一句不妥+1」、「可惜你怎麼不多遇幾次，講什麼狗屁話？」「沒有危機意識是真的不好，但說多遇幾次才知道教訓這種言論是什麼鬼」。

圖取自外科醫生「Carro Tsai」脆。

另有網友直言「今天在其他地方都有可能會讓人有危機意識，但是今天在中山站，本來就有很多街頭表演很多裝扮，而且是在下班時間大家最筋疲力盡的時候，也是整個集中力最差的時候。阿你現在在檢討怎麼大家沒有危機意識？今天讓你下班疲勞走在那裡，你也有可能是躺在地上的那個人」！

圖取自外科醫生「Carro Tsai」脆。

「政客爽」不忍痛批「奇文共賞，祝福他多遇幾次」，許多網友也在其po文下方留言表示「他家出事看他會不會這樣講」、「而且那人還是醫生」、「這什麼沒人性的發言」、「與哀者同悲傷，這同理心，不該是人性本能嗎？到底再説什麼風涼話」、「這台派帳號我看過，我都懷疑他的言論低能到是不是反串。如果內政部警政署要罰鼓吹戰爭一百萬，就從這個帳號開始」、「希望都青鳥遇到啦！畢竟都是熟讀小橘書的，一定有辦法自行處理」。

圖取自政客爽臉書粉專。

健身教練許承澤也在其臉書粉專發文表示坦白說，很多人在事後透過螢幕回看現場畫面，會很容易產生一種錯覺，覺得「現場的人怎麼這麼沒有危機意識」。但其實，那往往才是最真實、也最正常的人類狀態。許承澤直言，也想誠實說一句，沒有實際經歷過暴力情境的人，真的不要輕易想像自己在關鍵時刻會多神勇。現實中的傷害不是電影。一刀下去，人是可能瞬間失去行動能力，甚至就此結束一切。

