北捷隨機攻擊9傷4命危 嫌犯全名曝光 疑被通緝挾怨報復

27歲的張文接連攻擊台北車站與誠品西南商場，遭警方包圍後疑似畏罪選擇墜樓輕生。（圖／翻攝畫面）

北捷今（19日）傍晚發生嚴重隨機攻擊事件，嫌犯在台北車站持刀刺殺一名57歲乘客，隨即開始投擲多個煙霧彈後逃亡，逃跑至誠品西南商場後疑似因無路可跑，當場選擇墜樓OHCA，如今本名也曝光，名叫張文。

台北市長蔣萬安表示，該名嫌犯名叫張文，87年出生，現年27歲，是一名通緝犯，後續有新的資訊會立刻公布。據了解，張文因妨害兵役，因此遭桃園地檢署通緝中，疑似因挾怨報復而犯案，但詳細動機仍待追查。

張文在傍晚5:24分，從捷運台北車站展開攻擊，先持刀背刺一名試圖阻止他行為的57歲余姓乘客，導致對方當場失去生命跡象，隨後張文打開攜帶的包包，開始投擲多個煙霧彈，讓整個月台煙霧瀰漫，多名乘客身體出現不適，列車更一度採取過站不停措施。

張文在台北車站犯案後，隨即轉往中山站繼續攻擊，傍晚6點多，站在大馬路中央扔擲多個煙霧彈，接著從容收拾後跑到誠品西南商場門口，突然掏出刀械開始瘋狂揮舞，隨機攻擊在場路人，嚇得群眾尖叫逃命，不少在商場內的顧客拔腿朝門外狂奔，遭警方一路追捕至頂樓後，眼見無路可逃，當場墜樓OHCA，送至國泰醫院急救。

