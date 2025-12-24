北捷隨機案後廢死聯盟示警「殺錯無法回頭」 網友炸鍋：被殺的人權在哪？

北捷隨機案後廢死聯盟示警「殺錯無法回頭」，網友炸鍋反嗆。翻攝臉書

北市19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，國人餘悸猶存，台灣廢除死刑推動聯盟昨（23日）卻在臉書發布「兩公約第四次國際審查民間平行報告」，以「殺錯無法回頭」為標題，示警台灣人權制度出現倒退，呼籲政府立即停止死刑執行，在網路引發一面倒的批評聲浪，上千名網友憤怒留言質疑「所以備殺的人權在哪裡？」、「請安排割喉案的乾哥乾妹由廢死聯盟成員教化，並且同住」、「無辜被殺的民眾，連回頭的機會都沒有」痛批廢死聯盟「集體偽善」。

廢死聯盟昨天發布的報告指出，本次民間平行報告彙整各項人權議題，皆指向三個核心制度問題，包括現行法律是否足以保障脆弱群體權利、國家是否具備有效的人權監督機制，以及當行政或立法權違憲時，是否存在可信賴的救濟途徑。聯盟批評，自上次國際審查四年以來，台灣的人權發展令人憂心，立法院未建立完善的人權把關機制，行政部門更在缺乏人權影響評估下，推動「終身監禁不適用假釋」等修法，已嚴重違反《公民與政治權利國際公約》（ICCPR）。

針對死刑議題，聯盟強烈譴責政府在113憲判字第8號判決後，未依判決意旨嚴格限縮死刑，反而於暌違5年後，在今年1月執行死刑犯黃麟凱，此舉不僅違憲，且在缺乏保障與有效救濟的情況下執行，是國際人權法的重大倒退。此外，報告點名死刑定讞者長期處於「待死狀態」，如死刑冤案當事人邱和順已被羈押長達37年，處境極其不人道。

報告進一步指出，法務部今年修惡《執行死刑規則》，使特別救濟不再視為必然阻止執行的理由，此舉違反了公約保障的「有效救濟權」。聯盟同時抨擊，目前非常上訴的權力由檢察總長獨占，導致救濟制度不夠完善。對此，聯盟呼籲政府應立即宣布停止死刑執行，並修法使程序符合憲法及國際公約標準，避免國家制度性地侵蝕生命權。

不過，聯盟昨天將報告發布在社交平台後，激起民眾強烈反彈，有超過1500多名網友按下憤怒表情符號，留言區幾乎呈現一面倒撻伐、痛斥廢死立場完全忽視被害者及其家屬的痛苦，並以北捷恐攻釀4死案及日前二審宣判的乾哥乾妹割喉案為例，質問廢死聯盟：「被殺的人權在哪裡？」、「無辜被殺的民眾，連回頭的機會都沒有」。

更有不少民眾針對聯盟的「殺錯」論點提出反駁，指出若是如隨機殺人案般的「現行犯」，根本不存在冤獄疑慮，反對全面廢除死刑。網友激進地表示：「這些人殺人都沒在乎人權了，為什麼還要保護他們的人權？」、「廢死聯盟又在集體偽善、自以為清高」。



