北捷隨機殺人中市跨年晚會續辦 啟動加強維安及見警率

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台北車站及捷運發生殺人事件，讓民眾非常擔心即將來臨的跨年晚會還要繼續辦嗎?台中市政府表示，2026台中市跨年晚會已由新聞局統籌行政與新聞應變作業，警察、消防、衛生、交通、建設等相關單位全程進駐緊急應變中心，建立即時通報、橫向聯繫與快速決策機制，並透過Line群組及定時回報制度，確保資訊同步、指揮一致。

警察局進一步說明，自近期發生隨機攻擊案件後，已立即啟動加強維安作為，提升活動場域巡邏密度與見警率，強化嚇阻效果。

北車及北捷發生隨機殺人，民眾人心惶惶，台北已有民眾表示不想參加跨年晚會，而台中跨年等耶誕活動要繼續嗎?

台中市政府表示，面對即將到來的聖誕節活動、跨年晚會及多場大型演唱會等人潮聚集活動，在活動現場安全管理方面，市府已完備防踩踏三階段應變機制，將依人流密度即時啟動人數總量管制、出入口調整、分流疏散及必要時暫停活動等措施，並結合主持人現場廣播、防災細胞簡訊、LED手舉牌、擴音設備及照明車等多元管道，加速訊息傳遞，讓民眾第一時間掌握現場狀況與行動指引。

市府強調，耶誕活動期間，現場每日均設有機動派出所及醫護站，安排警政人力與專業護理人員進駐，並每日多次巡查活動場域；視人潮狀況彈性進行總量管制或分流措施，確保活動安全可控。

警察局表示，在重要交通與人流節點，如舊火車站前廣場，已增加定點守望及巡邏頻率，並結合耶誕活動警力，全時段守望，同時增加平日與假日出勤人力，確保周邊治安穩定。

警察局並指出，針對重大事故的訊息傳遞，已明確律定通報層級與程序，透過勤務指揮系統、無線電通訊、即時影像回傳及跨局處聯絡官機制，現場亦事先規劃人潮分流、疏散動線及緊急醫療通道，第一線警力將即時引導民眾疏散或避開危險區域，降低二次風險。

