北捷隨機殺人事件再思》只談心理學不夠 應從「中醫神智學」看身心失衡根源

北捷隨機殺人事件引發社會反思，除心理層面外，是否還需納入更多身心與文化層次的預防思考。（攝影／鄭國強）

北捷隨機殺人事件震撼社會，各界學者、心理專家與名嘴紛紛從心理學、精神醫學角度解析加害者行為，試圖找出成因與預防之道。

然而，長期研究中醫身心醫學的廖老中醫師向《信傳媒》指出，若只依賴現代西方心理學，恐怕難以觸及問題核心，「這類事件未來恐怕不會停止，甚至可能愈來愈頻繁。」

廖老中醫師認為，應重新回到東方醫學與傳統文化中，從中醫「神智學」角度，理解人的精神、情緒與行為失衡，才能真正討論預防之道。

不只是心理問題，而是「身心整體失衡」

「現在大家談心理學，但學校教的多半是外國人的心理學，對這種極端行為，其實幫助有限。」廖老中醫師直言，中醫並非否定心理層面的重要性，而是認為心理狀態從來不是孤立存在，而是與身體、內臟功能密切相關。

在中醫理論中，人的精神活動不只稱為「心理」，而是統稱為「神智」。

廖老中醫師指出，近年中國大陸也逐漸以「神智學」取代心理學的稱呼，強調精神（神）、認知與判斷（智）、行為表現三者，皆根源於臟腑功能是否協調。「這種隨機暴力，不是單一事件，而是整個身心系統長期失衡的結果。」

什麼是「中醫神智學」？

中醫神智學並非現代新創名詞，而是源自《黃帝內經》對「神、魂、魄、意、志」的完整論述，是中醫理解精神、情緒、人格與行為的理論基礎。

廖老中醫師先解釋，中醫所說的「神」，指的是生命活動的總體表現，包含意識、情緒、思維、反應能力與行為狀態。《內經》言：「心藏神」，心主神明，若心神失守，容易出現失眠、焦躁、判斷力下降等狀況。

在中醫神智學中，人的精神活動並非單一功能，而是由「魂、魄、意、志」分別對應不同臟腑所共同運作而成。

廖老中醫師指出，「魂」隸屬於肝，主導人的情緒流動與衝動反應，與憤怒、抑鬱及情緒起伏密切相關；當肝氣鬱結或失衡時，情緒容易失控，判斷也可能偏激。「魄」歸屬於肺，掌管人的本能反應與對外界刺激的警覺性，與恐懼、驚嚇等即時反射有關，肺氣不足或失調時，容易出現過度恐慌或防衛反應。「意」屬於脾，負責思考、記憶與反覆斟酌的能力，若脾氣虛弱，常見思慮過多、鑽牛角尖，甚至長期憂慮難解。「志」則藏於腎，與人的意志力、耐挫程度及長期目標感相關，腎氣不足時，容易出現意志消沉、缺乏方向感，面對挫折時也較難承受與調適。

廖老中醫師強調，當五臟功能失衡，這些精神活動就會出現偏差，最終反映在行為上。

肝主怒：衝動與暴力的中醫解釋

談到隨機殺人事件，廖老中醫師特別提到「肝」的重要性。「中醫講，肝主怒，也主魂。魂不安，人就容易衝動、偏激，做出失控行為。」

他指出，在過去臨床經驗中觀察到，長期肝氣鬱結、肝火偏旺的人，常見情緒易怒、挫折感強烈、對外界刺激反應過度。若再加上睡眠失調、飲食西化、壓力長期累積，就可能從情緒失衡，演變成行為偏差。

廖老中醫師也將問題放在更大的社會結構來看。他指出，台灣的教育與生活型態日益歐美化，價值觀、飲食、媒體刺激，都與傳統文化逐漸脫節。「美國隨機殺人很多，他們有槍；台灣沒有槍，就改成用刀。」他也認為，這不是單純治安問題，而是社會整體身心失衡的反映。

他認為飲食方面，西式加工食品普及，本土食材逐漸消失，「一方水土養一方人」的調養基礎不再，內臟負擔加重，也間接影響情緒穩定度。

中醫神智學認為，「魂、魄、意、志」分屬不同臟腑，情緒與行為失衡，往往與內臟功能失調有關。（圖片來源／freepik）

中醫如何看「預防」？

對於現行以心理諮商、精神科藥物為主的介入方式，廖老中醫師並非全盤否定，但認為效果有限。「很多只是靠鎮定劑壓下來，人會變得遲鈍，副作用也不少。」

他指出，藥物可以暫時控制症狀，但若內臟功能與整體體質未被調整，問題仍可能反覆出現。

在廖老中醫師眼中，真正的預防不是事後管制，而是提早修復身心平衡。他強調中醫神智學的核心，不在於「壓制行為」，而是調整五臟六腑功能、穩定情緒反應，並建立正確的價值觀與危機處理能力。

「內臟調得好，人自然比較溫和，遇到挫折不會第一時間想到報復。」

重拾傳統智慧，而非單一解方

廖老中醫師坦言，若教育與醫療體系不做根本反思，類似事件恐怕只會像詐騙案件一樣，持續增加。

「只靠西方心理學不夠，我們需要重新重視老祖宗留下的智慧。」 他強調，中醫神智學並非要取代現代醫學，而是補足其忽略的整體觀，讓人重新理解：人的行為，來自身、心與文化的共同作用。

極端行為的成因，可能比單一心理診斷更為複雜。如何在現代制度下，重新思考身心健康與預防機制，仍是未解卻仍須持續探討的課題。

