北捷隨機殺人事件案 北檢今日完成相驗程序 啟動被害保護機制

北捷隨機襲擊殺人事件造成4死多人受傷，台北地檢署調派3組檢察官、書記官及法醫師，迅速展開相驗程序，已於昨(12/19)日完成余姓被害人相驗工作，至於另2名被害民眾及嫌犯張文的相驗程序，則在今(12/20)日上午10時同步進行。北檢也同步啟動犯罪被害人保護協會台北分會的關懷機制，致力維護被害人及其家屬的權益。

檢警成立專案小組 全力追查犯罪動機

昨日有嫌犯在台北車站丟擲煙霧彈並進行隨機襲擊，造成多名民眾傷亡，北檢在接獲通報後，檢察長王俊力立即指派重大刑案專責組主任檢察官曾揚嶺，率領檢察官黃冠中及相關人員趕赴現場，並成立專案小組。檢察官已指揮台北市政府警察局封鎖現場、進行蒐證及全力追緝嫌犯。

雖然本案嫌犯已自殺身亡，但檢方仍積極調查其犯罪動機，並釐清是否涉及共犯或組織性犯罪，以確保社會安全及穩定。

相驗程序迅速進行 釐清死因

本案造成多名被害民眾及嫌犯死亡。台北地檢署調派三組檢察官、書記官及法醫師，迅速展開相驗程序。昨晚11時，已完成台大醫院余姓被害人之相驗工作；另2名被害民眾及嫌犯的相驗程序，則於今日上午分別在馬偕醫院、新光醫院及台北市第二殯儀館同步進行。

犯罪被害人保護協會啟動關懷機制

針對本案，台灣高等檢察署檢察長兼犯罪被害人保護協會董事長張斗輝，於案發當日即指示台北分會主委帶領志工及律師到場陪同家屬完成相驗程序，並提供法律協助與心理支持。此外，對於受傷的被害人，相關單位亦安排慰問及後續關懷服務。

今日上午進行的2名被害人相驗程序中，犯罪被害人保護協會台北分會再次派遣專責律師及志工到場陪伴家屬，並承諾後續將協助申請犯罪補償金、心理輔導、生活重建及經濟支持等相關事宜，全力維護被害人家屬的權益。

