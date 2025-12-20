北捷隨機殺人事件，《台灣全民安全指引》可參考傷患處置章節。（資料照片／李智為攝）

北捷隨機殺人事件撼動全台、引發各界高度關注，有網友立即拿出2025年由賴清德總統簽名的《當危機來臨時：台灣全民安全指引》（俗稱「小橘書」）中，完全找不到以「隨機攻擊」或「暴力事件」為標題的獨立頁面或章節。國防部官員表示，雖然沒有獨立章節，其核心安全邏輯是散見在「當危機來臨時」、「傷患處置」章節。

北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治，引發民眾高度關切，甚至有些人立即在網路上PO出「今天北車M7出口有人丟煙霧，跟北捷中山站有人隨機殺人，面對這類危機狀況請大家翻開小橘書12、13頁 感到焦慮可以看23頁。」

有網友立即將下方留言，「你慢慢翻，我看你被砍會慢慢拍攝」、「除非你是護理師、消防員或是EMT 我就不信你翻翻書就會，別來搞笑啦!」、「您依照小橘書那個位子壓，我保證您吃官司吃到死!」；而有網友寫說「台中人，沒拿到小橘書」則有一堆人跟進說+1；甚至有人已經撕下來包廚餘。

國防部官員表示，這本手冊的主要內容聚焦於大型戰災與天災的應變（例如：防空警報、空襲避難、假訊息辨識、戰時民生物資準備及傷患急救等）。雖然手冊中未直接使用「隨機殺人」一詞，但其核心的安全邏輯散見在「當危機來臨時」章節（約第11-18 頁），該章節雖然是針對天災及軍事侵略，但其中提到的避難原則與「尋找掩體、保持冷靜、遠離危險源」等概念相近。

另外，在「傷患處置」章節（約第12-14 頁），則是教導如何在遭受外力創傷（如刀傷、大量出血）時進行急救。因此若在隨機攻擊中受傷，可參考此章節的止血與包紮指引。

