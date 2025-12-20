北捷隨機殺人事件 犯保協會提供全面協助

北捷隨機殺人事件發生後，警方在捷運站內警戒。資料照。廖瑞祥攝



台北車站昨（12/19日）日傍晚發生通緝犯張文丟擲煙霧彈，隨後前往捷運中山站商圈隨機砍殺路人之重大刑案，造成無辜3人死亡及多人受傷。針對此案，財團法人犯罪被害人保護協會迅速啟動「一路相伴」即時關懷服務機制，提供五大面向全方位的協助，陪伴家屬走過這段艱難的復原之路。

犯保協會啟動即時關懷 提供全面性協助

犯保協會台北分會接獲台灣台北地方檢察署及台北市政府警察局中正第一分局通報後，隨即根據犯罪被害人權益保障法（以下簡稱犯保法）啟動相關保護服務措施。台高檢署檢察長、犯保協會董事長張斗輝第一時間指示深入調查案件動機、是否涉及共犯及證據保全等偵查作為，並親赴台北分會部署即時關懷行動。

台北分會迅速組織由專員與保護志工組成的「一路相伴」即時關懷小組，並安排律師加入，提供法律諮詢、心理支持及相關協助。對於符合犯保法規定的犯罪被害人及家屬，將提供全方位的權益保障與服務。

關懷陪伴遺體相驗程序 提供情緒支持

張斗輝於今（12/20）日上午聯同犯保協會總會及台北分會人員，前往醫院探視死者家屬，表達政府與協會的深切關懷與慰問，並致贈慰問金及關懷包。同時，安排專業律師和心理師，全力協助家屬處理後續法律、心理及家庭需求。此外，張斗輝也探視傷者，向其表達慰問並了解其身心狀況。

針對3名不幸罹難者，檢察官、書記官及法醫已於昨晚及今早完成遺體相驗程序。犯保協會台北分會派遣專員與志工陪同家屬參與，提供情緒支持與心理陪伴，協助家屬面對悲痛時刻。

全面性服務措施 助力家屬重建生活

為確保犯罪被害人及其家屬權益，犯保協會將依犯保法提供以下服務：

1. 法律協助：雖本案犯罪行為人已死亡，但檢察官仍將進行偵查程序。為保障被害人家屬權益，犯保協會已著手調查犯罪行為人財產資料。

2. 補償金申請：依照犯保法第50條規定，死亡被害人的遺屬可申請180萬元補償金；重傷被害人則可依傷勢程度申請80萬至160萬元補償金。犯保協會將全力協助完成申請程序。

3. 心理輔導：針對家屬的心理創傷，犯保協會將安排專業心理師進行評估與輔導，幫助其逐步復原。

4. 生活重建與經濟支持：若因案件影響家庭經濟狀況，犯保協會將提供必要的經濟援助與長期關懷。

5. 傷者支持：持續關注受傷者的康復情況，並針對符合重傷標準者提供法律、經濟、心理與醫療照護等支援。

安排說明會 保障被害人權益

為確保被害人及家屬充分了解自身權益，犯保協會計劃召開說明會，由律師、心理師及相關專業人員解說法律訴訟權益、心理輔導及其他保護服務內容，同時回應家屬的疑問。

這個事件造成重大社會衝擊，被害人家屬在面對後事處理、法律訴訟及生活重建等過程中仍需克服重重困難。犯保協會表示，將秉持「一路相伴」的服務精神，持續提供全面性支持，陪伴家屬走過這段艱難的復原之路。

