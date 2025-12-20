北捷隨機殺人事件4新北市民1死3傷 社會局：第一時間啟動關懷

北捷隨機殺人事件中，有4位新北市民不幸遭到波及，新北市府社會局啟動關懷機制。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕台北車站、中山商圈昨日發生隨機砍人事件，震驚社會，含兇嫌張文在內共4人死亡，其中無辜受害過世的37歲王姓男子與3位傷者均為新北市民，新北市長侯友宜與社會局今(20)日上午已前往醫院探視。社會局指出，4位市民均無福利身份，已第一時間對4位市民與家屬啟動關懷機制，將持續關心案家與傷者需求提供協助。

社會局表示，其中一位輕微嗆傷的男性市民已於20日完成治療出院，另有2位市民因傷尚在住院治療中，另一位不幸往生者，現由家屬處理後續喪葬事宜中。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

張文隨機殺人釀4死 南西誠品民眾獻花「望兇手18層地獄永恆燃燒」

北捷隨機攻擊凶嫌父母桃園北上受警詢 曝：2年多沒聯絡了

煙霧彈男北捷揮刀狠刺 57歲男傷及臟器送醫不治

捷運中山站丟煙霧彈砍人 嫌犯墜樓命危送醫

