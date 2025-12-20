北捷隨機殺人兇嫌張文疑偽裝路人 摀口鼻逃離畫面曝光

台北市昨（19）晚發生大規模隨機攻擊事件，造成4死11傷。兇嫌張文先在捷運台北車站M7出口丟擲至少5顆煙霧彈，並持刀傷人，還偽裝成路人逃離現場。隨後又到捷運中山站，隨機朝人群攻擊，最後墜樓，傷重不治。台北市警察局長李西河表示，初步研判為一人犯案，並在兇嫌的2台平板電腦中，發現他曾大量搜尋與鄭捷相關的新聞，還將犯案計畫製作成表格，但犯案動機仍有待釐清。

至少扔5顆煙霧彈！張文戴防毒面具犯案

員警跟著保全人員一路往上衝，一分一秒都不能耽擱。兇嫌張文持長刀進入誠品南西百貨隨機揮砍，有人被砍傷倒地，電影才看到的場景，活生生在眼前上演。

員警跟著保全人員一路往上衝，追捕兇嫌。圖／台視新聞

民眾嚇壞表示，「看到他（張文）的時候，我是真的心臟漏了一拍。」他手上的刀子真的非常長，被那把刀嚇到。當時櫃姐和顧客趕緊躲進倉庫或休息室。

櫃姐和顧客趕緊躲進倉庫或休息室。圖／翻攝自Threads＠wyw_0207

相似度極高！兇嫌疑偽裝路人 摀口鼻逃離現場

在中山區作案前一小時，兇嫌張文戴著防毒面具，先到捷運台北車站M7出口丟擲至少5顆煙霧彈，事後還被拍到在星巴克門口冷眼徘徊，看著群眾驚慌。

兇嫌在星巴克門口冷眼徘徊，看著群眾驚慌。圖／翻攝自Threads@asd891031





當時現場煙霧瀰漫，民眾四處逃竄，這時有民眾發現，一名戴黑色帽子、穿卡其外套的男子，疑似就是兇嫌。

兇嫌疑似偽裝成路人，不停朝四周觀望。圖／翻攝自Threads@cheetah.33359

對比犯案時與犯案後，兩人鞋子、襪子的配色相同，皆穿著及膝黑色短褲，褲子上方三條斜槓紋路也一致，相似度極高。

兇嫌偽裝前後鞋子、襪子的配色相同。圖／翻攝自Threads@cheetah.33359、台視新聞製圖

兇嫌疑似偽裝成路人，不停朝四周觀望，摀住口鼻逃離現場，就連後方的捷運人員也難以察覺。最後他再變裝到捷運中山站，當街燃放多顆煙霧彈，持刀衝進誠品南西店，最終從頂樓墜樓，宣告不治。

頂樓一躍而下傷重不治 犯案動機至今仍是謎

張文的犯案動機至今成謎，台北市警察局長李西河表示，查證後發現他（張文）對社會沒有表達任何語言或想法，其動機目前初步研判，是屬於個人隨機襲擊的殺人案件。

警方在案發後，查扣兇嫌張文的平板電腦，破譯後發現，他自2024年間開始搜尋鄭捷相關新聞，還曾大量搜尋隨機殺人相關資訊，疑似3個月前即開始策畫犯案，甚至在殺人計畫中，將犯案時間、地點等製成表格，心思縝密。

北市刑大大隊長盧俊宏指出，兇嫌犯案地點像是台北車站、誠品南西店，以及縱火的地點，都與他的計畫吻合，目前為止沒有發現任何共犯。

兇嫌疑似仿效鄭捷，選在人多的捷運站犯案，造成4死11傷；至於犯案動機為何，仍有待警方抽絲剝繭，釐清真相。

張文在殺人計畫中，將犯案時間、地點等製成表格。圖／台視新聞製圖

※犯罪行為，請勿模仿

