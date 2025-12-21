北捷隨機殺人再掀《與惡》討論聲浪！温昇豪痛心發聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕27歲通緝犯張文19日在台北車站、中山商圈丟擲煙霧彈後持刀隨機攻擊民眾，造成4死11傷，震驚社會。隨著張文墜樓身亡，他與家人關係疏離，已有兩年未與父母聯繫，引發網友對於「原生家庭責任」的激烈辯論，也讓台劇《我們與惡的距離》中的經典台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花二十年去養一個殺人犯」再度被掀出。

對此，温昇豪今出席活動，恰巧活動地點正在中山站的光點台北，距離中山站事發地近，加上他曾演過《與惡》，因此對此社會事件感觸更深，他稱現在心情跟所有人一樣，直呼：「非常痛心。」並叮嚀所有人要小心，「眼觀四面、耳聽八方，稍微注意一下周遭事物。」

廣告 廣告

而小禎、李進良女兒Emma平時常和朋友來中山站逛街，事發後，家人在通訊軟體的群組叮嚀她盡量不要出門、走路時不要滑手機、多看路。

【看原文連結】

更多自由時報報導

張文北捷隨機殺人「詭撞漫畫劇情」 作者驚喊：幾乎一模一樣

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

張文墜樓是想跳紙箱逃走？警還原現場：網友異想天開

北市隨機殺人案兆豐行員不幸遇害 兆豐銀：協助家屬治喪從優撫恤

