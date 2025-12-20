北捷隨機殺人創傷反應 衛福部：提供3次免費心理諮商

衛生福利部心理健康司司長陳柏熹今（20）日宣布，針對台北捷運車站隨機傷人事件，將擴大啟動「心理健康支持方案」，提供因事件受到影響、出現恐慌不安情緒的民眾每人3次免費心理諮商服務，方案將持續至明年底。

北捷19日傍晚發生嚴重隨機攻擊事件。（圖/資料照）

陳柏熹表示，昨（19）日捷運台北車站及中山站發生的隨機傷人事件，雖然相關單位已即時處置並加強公共安全維護，但不少民眾心中留下陰影，可能出現不安、恐慌等情緒。目前台北市社區心理衛生中心已啟動，對受傷民眾家屬先進行關懷，既有服務資源可以繼續使用。

衛福部將比照馬太鞍志工方案，提供台北捷運殺傷事件目睹或受傷民眾「3次免費心理諮商」。陳柏熹強調，本方案不限年齡，求助時註明是因本案目睹或其他情況即可，民眾只要主觀陳述相關，相關單位會從寬認定，且本次期限拉長至明年底，已經和各地方衛生單位完成溝通。

衛福部說明，有需求者可依循4步驟接受服務：首先查詢本方案合作機構，與衛福部「青壯世代心理健康支持方案」（青壯方案）完全相同，可逕上青壯方案官網查詢（https://sps.mohw.gov.tw/mhs）；接著逕洽合作機構預約，並告知欲使用方案；準備身分證明文件；最後接受諮商服務。

衛福部將比照馬太鞍志工方案，提供台北捷運殺傷事件目睹或受傷民眾「3次免費心理諮商」。 （圖／Photo AC）

陳柏熹提醒，突發且具暴力性的公共事件，可能引發民眾緊張、不安、恐慌或反覆回想等壓力反應，均屬常見心理反應。民眾要隨時留意自身心理變化，並可掌握「安靜能繫望」五字訣調適：「安」是尋找讓自己身心安全的環境，並善用衛生福利部的「安心」資源；「靜」是透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒，避免重複觀看或轉發緊張事件資訊造成心理刺激。

「能」是維持日常作息與生活節奏，安排可掌控的小任務，重拾自信與效能感；「繫」是與親友保持聯繫，互相聆聽、分享感受，也幫助緩和彼此的壓力；「望」是可接觸溫暖、關懷的訊息，對於未來抱持希望，面對變動也保持彈性，並設定可達成的短期目標，正向肯定未來方向。

衛生福利部設有24小時1925安心專線，各地方政府亦設有「社區心理衛生中心」，若民眾有心理健康需求，可撥打專線或就近尋求在地的心理健康服務。

