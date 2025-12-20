北捷隨機殺人嫌哥哥在高雄工作！市長陳其邁證實1事：他們5年沒聯絡

記者陳弘逸／台北報導

高雄市長陳其邁今天（20日）視察火車站、捷運站的警備狀況及維安部署。（圖／高雄市政府提供）

桃園市27歲男子張文昨晚（19日）在台北車站北捷M7出口、捷運中山站外，丟擲煙霧彈襲擊、再隨機砍人案，隨後畏罪輕生，案件震驚社會。為追查犯罪真相，檢警擴大追查，張文生前足跡，約談父母，並搜索住處、老家；據傳，他哥哥在高雄工作，對此，高雄市長陳其邁今天（20日）受訪時，證實哥哥確實在高雄工作，但並不清楚弟弟的情況，已5年沒有聯絡。

因張文犯案後，畏罪輕生，確切犯罪動機、手法待查，檢警為追查犯罪真相，不僅調閱他生前足跡，搜索租屋處、老家，還約談他的父母；據傳，他的哥哥在高雄工作。

廣告 廣告

高雄火車站、捷運站等相關大眾交通要點，已加強警備及維安部署。（圖／高雄市政府提供）

高雄市長陳其邁今天（20日）上午受訪時，被媒體問及此事，他表示，昨天已經完成查訪，因為他哥哥工作地在這邊，但據胞兄所述，大概跟這個嫌犯（張文）已經有5年沒有聯絡，也不清楚他現行居住地，跟活動狀況。

陳其邁還說，相關資料都已經彙整給台北市警察局跟警政署，市府昨天在第一時間就完成查訪。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

呼應張文…接手北捷隨機殺人！點名「整治高雄車站」陳其邁曝辦案進度

北捷攻擊案害3死！陳其邁說話了：高雄市加強所有場站警戒

捷星航空高雄東京首航！陳其邁：方便南部民眾赴日，也歡迎日客來訪

大法官缺額與評議門檻成關鍵 憲法法庭困境一次看

