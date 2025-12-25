北捷隨機殺人引恐慌！台中跨年晚會提高維安層級「10大禁品」曝光

記者林意筑／台中報導

台中「中央公園跨年晚會活動」將全面強化人力部署與整體活動維安。（圖／翻攝畫面）

繼1219北捷隨機殺人事件發生後，引發社會對公共安全的高度關注。年末將至，台中「中央公園跨年晚會活動」即將登場，對此台中市第六警分局提前啟動跨年活動安全維護規劃，將針對潛在風險加強場地、出入口安檢，也將對參與民眾隨身攜帶可疑危險物品進行查察，全面強化人力部署與整體活動維安，全力防範任何可能危害公眾安全的行為，確保市民安全。

活動當日將採取「分區管理、集中部署」方式進行警力調度，當發現特定區域人潮快速聚集或密度升高時，將即時調整部署，指揮鄰近區域警力機動支援，集中人力於重點區域，有效提升現場反應速度與處置效能，確保突發狀況能在第一時間妥善因應。

警方說明活動現場禁止攜帶的10項違禁品。（圖／翻攝畫面）

此外，警方為防止模仿事件或類似情況再次發生，會場出入口提高安全檢查措施，提醒民眾入場時務必配合安檢人員指示，請配合短暫脫下口罩進行查驗，共同維護活動安全。

警方呼籲參與跨年活動的市民朋友，務必配合現場警力與工作人員指示，勿攜帶上述物品，警方將以最高標準、最周全規劃，全力守護跨年夜每一位市民的安全，讓大家歡喜跨年。

活動現場禁止攜帶以下各類（違禁）物品：

1.槍枝（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物等危險物品。

2.劇毒、腐蝕性、放射性等化學危險物品。

3.毒品、有害生物製劑、傳染原體等危險物質。

4.燃油、瓦斯、酒精、鞭炮、壓力噴罐等易燃易爆物品。

5.不明用途之粉末或液態物。

6.玻璃瓶等易碎物品，以及剪刀、飛鏢等尖銳物品。

7.棍棒、長柄物等可能造成人身傷害之物品。

8.任何可投擲、發射或具噴射功能之物品。

9.遙控無人機（含無線遙控玩具）等可能干擾活動或造成危害之物品。

10啵啵球或發光氣球、行李箱及登機箱。

