北捷隨機殺人後新禁令！戴防毒面具、頭盔等武裝裝扮一律請下車＋報警

記者許雅惠／台北報導

27歲兇嫌張文日前在台北車站、中山站一帶丟擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，引發捷運系統安全問題的討論（圖／翻攝畫面）

北捷隨機殺人案震撼社會，27歲兇嫌張文日前在台北車站、中山站一帶丟擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，最終墜樓身亡，事件共造成 4 死 11 傷。為強化捷運系統安全，台北捷運公司今（24）日宣布，正式增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，即日起實施。

北捷指出，未來旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具有恐攻、武裝樣態、足以引發公共安全疑慮的服裝，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送，相關規定已同步公告於官網。

未來旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具有恐攻、武裝樣態、足以引發公共安全疑慮的服裝，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送（示意圖／資料照）

警方調查指出，張文自當日下午 15 時 48 分起接連縱火，16 時 59 分身穿雨衣、攜帶汽油彈進入北捷地下街，並戴上防毒面具遮蔽外貌，在短短 4 分鐘內丟擲約 20 顆煙霧彈與汽油彈，完全不顧旁人安危。17 時 27 分，張文快速變裝混入人群，朝中山地下街方向逃逸。

中正一分局進一步說明，張文預謀犯案時間長達一年半，期間多次更換交通方式、刻意變裝，藉此躲避警方追查、拖延查緝時間，犯案手法相當縝密。

北捷強調，若旅客經勸導仍拒絕配合改善，站、車人員可依《台北捷運系統旅客須知》第 7 點第 2 款規定，拒絕其進站或搭乘，並得視情況通報警方，必要時由警察人員 強制或護送其離開捷運系統區域；此外，若無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等設備，也將通報警方並予以紀錄。

不過，北捷也表示，對於戲服、布偶裝、COSPLAY 等 多元文化或個人裝扮 仍予以尊重，原則上比照一般旅客進站與乘車規範辦理，不另設額外限制。

