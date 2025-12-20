北捷隨機攻擊事件造成4人死亡、11人受傷後，全台各地公共場所安全警戒提升。彰化縣20日晚間在縣立體育場舉辦大型歲末演唱會，吸引大量民眾參與，員警不敢掉以輕心，特別加強警力部署。現場除了增派警力巡邏外，更出動持盾牌員警在場內外巡守，並設置前進指揮所統一調度，以確保活動安全進行。演唱會邀請多位知名歌手演出，人潮比預期更多，周邊道路也實施交通管制。

北捷隨機殺人後 彰化演唱會「持盾警力」全場巡邏防突襲。(圖／TVBS)

演唱會現場，小男孩樂團在舞台上演唱著他們的招牌歌曲，台下座無虛席。特別引人注目的是，場內外不斷有持盾牌的員警走動戒備，展現高度警戒態勢。彰化警分局長林英煌表示，因應北捷隨機攻擊事件，警方加派9名快打部隊警力，針對會場周邊兩側加強內外場的安全維護。

彰化歲末演唱會 持盾警力加強戒備。(圖／TVBS)

這場由彰化縣府主辦的歲末演唱會邀請了李聖傑、孫淑媚、翁立友、陳華等多位歌手參與演出，吸引的人潮遠超過預期。演唱會主持人強調，在所有藝人和縣民的共同努力支持下，活動得以順利進行。

彰化縣府主辦的歲末演唱會邀請了李聖傑、孫淑媚、翁立友、陳華等多位歌手參與演出。(圖／TVBS)

為確保交通順暢與民眾安全，警方在中興路、介壽北路、師大路以及寶山路口實施交通管制。此外，彰化火車站也加強警力部署，全力維護參與活動民眾的安全。這些措施反映了在北捷事件後，各地公共活動安全防護措施的全面提升。

