北捷隨機殺人後，13天內恐有模仿犯！民眾實測「高鐵坐墊」能當盾牌 官方證實用法

台北車站、中山商圈昨（19）日晚間發生隨機殺人事件，釀成4死11傷的慘劇，也讓民眾開始關注民防與自我保護方式。有網友在社群平台分享，高鐵列車座椅的椅墊拆卸容易，重量輕、厚度足夠，緊急時可拿來當作「防護盾牌」使用。對此，台灣高鐵公司回應，高鐵列車椅墊緊急時確實可拆下作為防衛用具，列車長和服勤員也可以協助。

有網友在社群分享，日本在2018年6月9日曾發生東海道新幹線車廂隨機砍人事件，一名22歲男子持刀攻擊3名乘客，造成1人傷重不治，當時日本媒體曾報導，若再遇到類似狀況，可將列車座椅椅墊拆下，作為盾牌保護自身安全。

消息傳出後，有民眾實際以台灣高鐵列車進行測試，發現椅墊底部僅以一條魔鬼氈固定，拆卸相當容易。隨後便有人在社群平台Threads發文證實，「實測真的可以拆，而且很輕，厚度也夠。」

強化乘車安全 高鐵：尖峰時段護車率提升至100％

對於網傳消息，高鐵公司證實，高鐵列車椅墊緊急時確可拆下作為防衛用具，所有列車長、服勤員及相關人員，上線前也會接受此一訓練，協助保障旅客安全。

高鐵指出，於各車站及列車均配置保全人員，共同維持乘車安全與秩序；已於尖峰時段各車次列車，將車安保全之覆蓋率（護車率）提升至100％，整體護車率亦達80%；各車站均有鐵路警察駐守，並機動執行護車勤務。

高鐵強調，各節車廂前後，均設置有「旅客緊急對講機」（PEI）按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客只要按下此按鈕，均可直接與列車長通話，尋求協助。

