北捷隨機殺人悲劇！李燕公開表態「反對廢死」痛心發聲 ：願制度醒來

記者蔡維歆／台北報導

李燕沉痛發聲。（圖／翻攝自臉書）

北捷板南線驚傳隨機攻擊事件，嫌犯持刀、投擲爆裂物一路逃竄，釀成多人死傷，震驚全台。多名藝人接連發聲，李燕更沉痛表示：「心真的很痛，也很憤怒」，並明確宣示立場「反對廢死」，強調法律必須站在無辜者這一邊。

李燕發文為承受巨大傷痛的家屬祈禱，希望他們能「被接住、被安放」。同時認為，暴力一次又一次發生，社會早已出現求救訊號，卻總是來不及被接住，悲劇才不斷重演，因此格外令人憤怒。最後李燕更直接表態「反對廢死」，她強調這並非出於仇恨，而是因為「沒有一個人可以任意奪走他人的性命！」表示當有人選擇奪命，社會不能只剩同情與嘆息，法律也必須給受害者與家屬最正義的公道，並呼籲制度醒來，讓正義不再退讓。

廣告 廣告

李燕表態反對廢死。（圖／翻攝自臉書）

而許多網友也湧入廢死聯盟18日一篇談論「終身監禁不得假釋」的文章留言。該文引述諮商心理師郝柏瑋說法，進一步探討「生命權的剝奪是死刑，那麼『生命尊嚴』的剝奪，是不是也是另外一種死刑？」網友湧入怒斥：「未來？只會擔心殺人犯的未來，有沒有想過被害者已經沒有未來了？怎麼不去擔心受害者以及被害家屬的未來啊？」、「以後遇到像今天北捷那種隨機砍人的，請廢死聯盟第一時間出來幫忙擋刀，憑什麼要每次都是別人為你們買單」，再度掀起不少熱議。

更多三立新聞網報導

北捷57歲男「肉身擋恐攻」身亡！杜汶澤不忍出手了 暖舉曝光網讚爆

你對我的侮辱！汪小菲突開戰抖音副總裁 ｢怒發文喊告」又秒刪

才傳來台住楊丞琳家！杜強遭爆台中「被輕生」 網激喊：挖出來鞭屍

北捷隨機殺人釀死傷！吳宗憲不忍出手撂重話了：禮義廉恥都去哪

