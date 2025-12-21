北捷隨機殺人撞《與惡》劇情！温昇豪現身中山商圈直言「痛心」

《整形過後》監製與主演温昇豪擔任羅慧夫顱顏基金會愛心大使。（六魚文創提供）

北捷、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。《整形過後》監製、主演温昇豪21日與劇中女兒李曼唯（Emma）及飾演脣顎裂患者的曾向鎮一起出席「羅慧夫顱顏基金會」公益座談，場地就在中山商圈的光點台北；被問及震驚各界的此案，温昇豪坦言當然非常痛心，心情應該跟所有人一樣，提醒大家出門在外還是要小心，雖然台灣治安相對比較好，「還是要隨時眼觀四方、耳聽八面，稍微注意一下周遭事物」。

該案爆發後，不少網友聯想到同樣有隨機殺人劇情的台劇《我們與惡的距離》，已墜樓身亡的27歲通緝犯張文，與家人關係疏離，已有兩年未與父母聯繫，也引發網友對於「原生家庭責任」的激烈辯論，讓《與惡》中的經典台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯」再度被掀出。曾演過《與惡》的温昇豪，今也坦言對此社會事件感觸更深。

《整形過後》跨界公益！温昇豪（右起）、李曼唯（Emma）與曾向鎮出席羅慧夫顱顏基金會公益活動。（六魚文創提供）

小禎、李進良的女兒Emma也說，她平時就常和朋友來中山站這一代逛街，案發後，家人們在通訊軟體群組中有叮嚀她盡量不要出門、走路時不要滑手機、多看路。

