北捷隨機殺人效應 新光三越中港店 遭IG留言恐嚇

台中市警方二十日接獲有不明人士在社群平台留言，前往新光三越中港店行凶的恐嚇訊息，調派警力並與百貨聯繫，啟動應變機制。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

台北捷運台北車站、捷運中山站十九日晚間遭男子張文隨機恐怖襲擊，造成重大死傷慘劇，未料網路卻再度出現令人不安恐嚇訊息，二十日有人留言「張文是我兄弟」並點名台中新光三越是下個目標，警方調查該留言網路協定位址為境外ＩＰ，與百貨聯繫啟動應變機制，並派遣警力火速進駐全面戒備。警方表示，升級維安等級，捷運綠線及七十多處人潮熱點強化勤務作為。

市警六分局上午十時十九分許接獲不明人士在社群平台ＩＧ留言，揚言將前往新光三越中港店行凶的恐嚇訊息。獲報後第一時間調閱該留言網路協定位址，確認為境外ＩＰ（柬埔寨），立即與百貨館方聯繫啟動應變機制，強化館內外安全管理措施，同時派遣警力加強周邊巡守與警戒，確保現場秩序與民眾安全無虞。

為防範北捷隨機攻擊案引發模仿效應，台中市警局宣布升級維安等級，針對捷運綠線及全市七十多處人潮熱點強化勤務作為，巡邏密度翻倍；捷運警察隊勤務由三十網增至六十網，採三區域交叉巡邏，並結合轄區分局警力進入站體，最大化見警率。同時強化裝備配置，捷運全線十八站詢問處均預置防暴鋼叉、戰術臂盾及防護噴霧器，供員警及站務人員第一時間應變。

警方表示，保全機動守護部分，中捷保全改採隨車守護及車站機動巡檢，配合行控中心全時監控ＣＣＴＶ，確保異常狀況即時通報。各分局也針對火車站、轉運站、百貨公司及耶誕嘉年華等大型活動及人潮聚集場所，加派警力加強巡守。

新光三越表示，高度重視顧客與同仁的安全，已即刻啟動相關加強措施，包含強化出入口安全維護、提高保全與安管人員的巡店密度；同時提醒第一線同仁留意周遭環境狀況，若發現可疑情形，將即時通報並妥善處理，確保消費者的購物安全。