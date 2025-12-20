北捷隨機殺人案之後 精神科醫師許景琦：我們真正失守的是哪一道防線？

北捷隨機殺人案發生後，全國各交通重要站點均加強戒備，精神科醫師許景琦認為，大家應該思考，我們真正失守的是哪一道防線？ 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 台北捷運昨（19）日發生震驚全國的隨機殺人事件，精神科醫師、台中維新醫院院長許景琦說，每當這類事件發生，社會輿論往往急於知道或自行歸類：「他是不是精神有問題？」

許景琦是美國約翰霍普金斯大學博士，他表示：「作為一名長期從事精神醫學臨床、研究與醫療管理工作的醫師，我必須指出，北捷隨機殺人案不論是動機或原因都不宜過於簡化，社會真正失守的是哪一道防線？」

許景琦說，從目前已知的行為脈絡來看，這並非一場毫無預兆的「突然發瘋」，而是一段長期失聯、社會斷裂與心理狀態逐步失序後，最終在都市公共空間引爆，由社會全體承受的悲劇。張姓男子與家人失去聯繫長達兩年、長期獨居、缺乏穩定社會互動，再加上在短時間內出現縱火、攻擊與自殺等強度的行為序列，這些都顯示出一個人已長時間脫離可支持、可修復的社會關係網絡。

他說：精神醫學中，他更關注的是「風險軌跡」，而非單一診斷名稱。無差別攻擊陌生人，往往不是出於清楚的仇恨對象，而是源自對整個世界的瓦解感與失控感。當一個人長期活在孤立之中，現實感逐漸崩解，行為也可能走向極端。這不是為暴力開脫，而是為了讓社會理解：悲劇的形成，往往比最後那一刻更早開始。在台中維新醫院的診間，他並不容易遇到這樣的人來求醫，因為一般狀況，他們仍然認為自己沒有罹患精神疾病。

許景琦表示，真正令人不安的，並不是「某個人出了問題」，而是這樣一位高風險的孤立者，如何在長達數年的時間裡，完全沒有被任何制度、任何關係網絡接住。

在現行制度下，成年人一旦與家庭斷裂，只要未明確觸法，社會幾乎無從介入；精神醫療仍高度被動，仰賴個案自行求助，卻忽略了最危險的族群，往往正是缺乏病識感、也沒有能力求助的人；而警政、消防、社福與醫療系統中所各自掌握的零碎訊號，缺乏有效的整合與轉介機制。於是，一個逐漸走向崩潰的人，就這樣消失在制度的縫隙裡，直到悲劇發生。

因此，防範下一起事件的關鍵，並不在於製造恐慌、擴大監控，或將精神疾病簡化為暴力的代名詞，而在於是否願意建立一張真正能運作的公共心理健康防線。那是一張能夠提早辨識高風險孤立者、能夠主動外展關懷、也能在公共場域中及早應變的網絡。

當社區、社福、醫療與公共安全系統能彼此銜接，能及早發現底層的邊緣人，當精神醫療不只是等待病人走進診間，而是有能力走向那些已被社會邊緣化的人，以及第一線公共運輸人員具備基本的心理危機辨識與通報能力，許多悲劇，並非完全無法避免。

同時，在這樣的時刻也肩負關鍵責任。全案引起的關注，媒體瘋狂聚焦加害者、反覆描繪手法與過程種種細節，可能無意中放大模仿效應；相反地，將焦點放在受害者、修復行動與制度反思，才是真正有助於社會學習與前進的方向。

許景琦認為，社會大眾應該重視北捷這起隨機殺人事件，並非單一個人的瘋狂，而是整個社會在孤立、心理健康與公共安全交會點上的一次失守。真正的安全，不只是更多的警力或設備，而是確保沒有人長期消失在社會的視線之外。

當一個人長時間無人聞問、無人接住他的崩潰，最終可能成為所有人的災難。悲劇已然發生，但要追問的不止是這個社會到底怎麼了？而且要如何去修補那道早已破裂、卻一直被忽略的防線？

許景琦表示，他曾經接受一名在中捷揮掃木刀，由警方轉介而來的病患，經過維新醫院一年多細心跟耐心的開導治療之後，也打開了這名病患的心結，整個病情得到了近乎完美的改善，目前已經出院可以正常生活，院方還幫他解決的司法刑責的問題，可見關心耐心細心跟精準的治療，是杜絕人格缺失的病患傷害社會的最好方法，希望台灣社會永遠安全平靜，每一個行業每個角落的人都能夠幸福健康的生活。

